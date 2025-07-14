Sürat, alkol, cep

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 900 araç sürücüsü kontrol edildi. Hız ihlali, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri takmama gibi çeşitli suçlardan 304 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı; 37 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; önceki gün ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam bin 900 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 304 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı; 37 araç ise trafikten men edildi.

Açıklamada, rapor edilen suçlar arasında en yaygın ihlalin yasal hız sınırının aşılması olduğu belirtilirken, toplam 153 sürücünün bu nedenle cezai işleme tabi tutulduğu ifade edildi. Ayrıca 8 sürücünün alkollü içki etkisi altında araç kullandığı, 2 sürücünün seyir halindeyken cep telefonu kullandığı, 14 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 24 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı ve 2 aracın da muayenesiz olduğu tespit edildi.

Bunların yanı sıra 6 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 2 kişinin elektrikli scooter kullanım kurallarına uymadığı, 2 sürücünün trafik ışıklarına riayet etmediği ve 5 sürücünün de trafik levha ile işaretlerine uymadığı bildirildi. Diğer çeşitli trafik ihlalleri kapsamında da 86 sürücünün rapor edildiği açıklandı.

Polis, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.