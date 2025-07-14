Bunu beklemezdi

Kuzey Kıbrıs’a gezmek için gelen Kuveytli Basil Kiwer, yerde bulduğu banka kartıyla 3 bin 200 liralık alışveriş yapıp, aracına benzin koyduktan sonra Güney Kıbrıs’a geçti. Zanlı, olayın üzerinden 27 gün geçtikten sonra ülkeye yeniden giriş yapmaya çalıştığı sırada Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Hakkında “bularak sirkat” ve “sahtekârlıkla mal temini” suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; zanlının 16 Haziran 2025 tarihinde, saat 22.20 raddelerinde Ortaköy'de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, bir şahsın düşürmüş olduğu banka kartını bularak çaldığını söyledi. Polis; zanlının aynı gün Lefkoşa'da faaliyet gösteren 2 farklı market ile bir benzin istasyonundan, toplam 3 bin 200 TL değerinde alışveriş yaptığını, ödemeyi ise yerde bulduğu kartla yaptığını belirtti. Polis; banka kartını kaybeden şahsın, şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığını; zanlının alışveriş yaptığı yerlerin güvenlik kameralarının incelendiğini kaydetti. Polis; zanlının söz konusu suçları işlerken görüldüğünü açıkladı. Polis; zanlının 12 Temmuz tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.