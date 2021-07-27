Esef verici

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının bugünlerdeki ihtiyacının; “birlik ve beraberliğini güçlendirmek, ülkenin, halkın hak ve çıkarlarını korumak için birlikte hareket etmek” olduğunu ifade ederek, “Endişeye ve karamsarlığa gerek yok. Halkımız müsterih olsun, davamızda haklıyız ve Anavatan Türkiye bizimle birliktedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halka seslendiği açıklamasında, Kıbrıs konusu, müzakere masasına koyduğu egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerisi ve Kapalı Maraş açılımını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Anavatan Türkiye tarafından desteklenen egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerimizi ilk kez Cenevre’de müzakere masasına koymamız ile uluslararası hukuka ve insan haklarına dayalı olarak gündeme getirdiğimiz Maraş açılımı, dünyada büyük yankı yaratmaya devam ediyor.”

“Amaçları halkımızı azınlık yapmak”

Federasyon aldatmacası altında, halkımızı azınlık yapma, Türkiye’nin garantörlüğünü sonlandırma ve Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırabilme gayretkeşliğini sürdüren Rum liderliği ise, tek gerçekçi çözüm yolu olan egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerimiz ile Maraş açılımımızı engellemek için, yalana dayalı kara propaganda ile algı operasyonlarını daha da yoğunlaştırmıştır. Bu konularda AB ile BM’nin Rum yanlısı tutumu da dikkat çekerken, içimizdeki bazı çevrelerin de aynı doğrultuda hareket etmeleri üzüntü ve esef vericidir.

“BM’nin tutumu ibret vericidir”

Rum-Yunan ikilisi ile AB ve diğerleri egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerimize ve Maraş açılımımıza karşı çıkarken, içimizdeki bazı çevrelerin de aynı söylem de bulunmaları ve BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş açılımımıza karşı takındığı tek yanlı ve haksız tutumuna destek vermeleri de düşündürücü olup ibret vericidir.

“Federasyon hayali peşinde koşma…”

Egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerimiz, 1963 Kanlı Noel saldırılarından ve o günden bu yana Kıbrıs’ta oluşan iki devlet yapısını temel alırken, Kıbrıs’ın gerçeklerine dayanmaktadır. Rum tarafının 1968 yılında başlayan tüm müzakere süreçlerinde, Annan Planı referandumunda ve Crans Montana’da izlediği tutum federal devlete dayalı dayalı çözümün mümkün olmadığını bir kez daha gözler önüne sererken, federasyon hayali peşinde koşmanın da bir anlamı kalmamıştır.

İşte tüm bunlara rağmen, içimizdeki bazı çevrelerin hâlâ federasyon hayali peşinde koşmalarını ve Türk tarafını ‘uzlaşmazlıkla’ suçlamalarına anlam vermek mümkün değildir. Bugünlerde ihtiyacımız olan ise birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ülkemizin, halkımızın hak ve çıkarlarını korumak için birlikte hareket etmektir. Endişeye ve karamsarlığa gerek yok. Halkımız müsterih olsun, davamızda haklıyız ve Anavatan Türkiye bizimle birliktedir.”

“Eşdeğercilerin puanları değerlendirilmeli”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Taner Derviş’i kabul etti.

Kabuldeki konuşmasında Ersin Tatar, Güney’de mal bırakanların eşdeğer olarak mülkiyet edinmelerinin en doğal hakları olduğunu belirterek, “Bizim devletimiz, KKTC kanunları ve Anayasası buna olanak tanıdı. Eşdeğercilerin bir kısmına mallarının karşılığının verilememesi devletin sorumluluğundadır. Bu insanların puanları vardır. Bunun mutlaka değerlendirilmesi lazım” dedi.

Taner Derviş, Güney Kıbrıs’ta bırakılan mallar ile Vakıf mallarının, devletin mülkiyet temelini oluşturduğunu vurgulayarak, bu konuda gereken bütün desteği sağlayamaya hazır olduklarını belirtti.