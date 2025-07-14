Kısa sürede  taburcu edildi

Ergün YAHAT

İnönü Kavşağı’nda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 71 yaşındaki Ahmet Öztürk yaralandı. Hafif yaralanan Öztürk, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan İnönü Kavşağı’nda yaşandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Öztürk yönetimindeki PC 613 plakalı araç, tali yoldan anayola çıkarken öncelik hakkı bulunan araçlara yol vermedi. Bu sırada kavşağa doğru seyreden ve hızını azaltmayan Özbek Uzun’un (30) kullandığı NY 299 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Öztürk’ün aracı yol içinde takla atarak tavanı üzerinde durdu. Yaralanan Öztürk, olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Girne’de iki kişi yaralandı

Bir başka kaza da önceki gece Girne’de meydana geldi.

Ziya Rızkı Caddesi’nde saat 00.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kağan Ayger Rakıcı (E-23), yönetimindeki PT 815 plakalı salon araçla güney istikametine süratli ve dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde seyreden Ahmet Uçar (E-28) yönetimindeki MU 063 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Rakıcı’nın aracı kaldırıma çıkarak beton dubalara, çöp kutusuna ve elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucunda, MU 063 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Uçar ve PT 815 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sercan Esmer yaralandı.

İki kişi, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Maddi hasarla atlatıldı

Lefkoşa’da meydana gelen kazada ise yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Lefkoşa’nın işlek noktalarından biri olan Abdi İpekçi Caddesi’nde yaşanan trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaydeden sürücü yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025, 09:42