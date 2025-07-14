‘Kapı açın yeter’

Hamit ER

Hafta arası olduğu gibi hafta sonunda özellikle araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan ve Beyarmudu sınır kapılarında adeta işkence çeken vatandaşlar, liderlerin bu sorunu çözmesini istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in huzurunda gerçekleşecek olan görüşme öncesinde Diyalog Medya’ya konuşan vatandaşlar “kapıları artırsınlar yeter, onlardan başka bir şey beklemiyoruz” dedi.

Metehan kapısında Rum muhaceret memurlarının iş yavaşlattığını, iki kabinden bir tanesini sürekli kapalı tuttuğunu belirten vatandaşlar, siyasi amaçlı bu eziyetin sonlandırılması için BM ve AB yetkilileri nezdinde girişim yapılmasını önerdi. Vatandaşlar, Diyalog Medya’nın bu konuyu sürekli gündemde tutmasına teşekkür etti.

Ne dediler?..

Yahya Hakan Yılmaz

“Güneye iş için geçmeye çalışıyorum. Yaklaşık bir saat on beş dakikadır bekliyorum ve sınır kapısını geçmek için daha uzun bir süre beklemek zorunda kalacağım gibi görünüyor. Burada yaşanan sorunun yetkililer tarafından çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Kapıdaki memur sayısının ya da şeritlerin artırılması çözüm olur mu, bilemiyoruz. Ancak Lefkoşa içerisinde, araçla geçişler için yeni sınır kapılarına ihtiyaç olduğu çok açık. Diyalog Medya’nın bu konuyu gündemde tutması bizi umutlandırıyor.”

Barış Özmanevra

“Güneye geçmek için bir saati aşkın süredir burada sıra bekliyoruz. Bizi bu duruma düşürenler ve sınır kapılarına muhtaç edenler utansın. Burada Rum tarafına geçmek için bekleyen halk değil, siyasiler suçludur. 1974 sonrasında burada küçük bir İsrail olmamız gerekirken, bugün gelinen noktada Rum’a muhtaç duruma düştük. Her bakımdan güney, bizim için daha cazip hale geldi. Bugün güneye geçiş amacımız bazı ihtiyaçlarımızı karşılamak; orada daha ucuz olduğu için alışveriş yapmaya çalışacağız. Bu sorunun temelinde, Lefkoşa’da araçla geçiş için sadece bir sınır kapısının bulunması ve güney ile kuzey arasındaki fiyat farkı nedeniyle insanların güneye yönelmesi yatıyor. Lefkoşa’da yeni sınır kapılarına ihtiyaç var. Liderler bu konuda bir an önce adım atmalı.”

Ahmet Çağanağa

“Güneye geçmek için yaklaşık yarım saattir bekliyoruz ve görünüşe göre bir o kadar daha bekleyeceğiz. Alışveriş için geçmeye çalışıyoruz. Bu yoğunluğun nedeni, Lefkoşa’da araçla geçiş yapılan tek bir sınır kapısının olması. Daha fazla sınır kapısı açılmalı ya da Rumlar ve Türkler için ayrı geçiş kapıları düzenlenirse, bu sorun azalır. Bu çile gerçekten fazlasıyla yeterli. Yetkililerden beklentimiz, bu soruna acil bir çözüm üretmeleridir. Diyalog Medya’nın bu konuya gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz.”

Sultan Albayrak

“Güneye doktora gitmek için geçiyoruz ve yaklaşık 50 dakikadır sırada bekliyoruz. Randevumuzu kaçırdık, şimdi yeniden üç gün sonraya randevu alabileceğiz. Yoğunluğun sebebine baktığımızda, güneyden kaynaklandığını görüyoruz. Bu noktada bizim yöneticilerimizin de baskı yapması gerekiyor. Çok sayıda yeni kapıya ihtiyaç var, hatta mümkünse tüm geçişler serbest bırakılmalı. Yetkililer yetkisiz olduğu için onlardan bir şey beklemiyorum. Zaten beklentim de yok.”

Gökçe Malek

“Güneye geçmek için yaklaşık yarım saattir bekliyorum ve bir yarım saat daha bekleyecek gibiyim. Bu yoğunluğun sebebi, şerit, memur ve kapı eksikliğidir. Sadece bu trafik yüzünden artık güneye geçmek istemiyorum. 5-10 bin lira tasarruf edeceğim diye bu eziyeti çekmeye değmez. Yetkililerden beklentim; iki toplumun daha fazla kaynaşması ve trafikteki stresli ortamın azalması için yeni kapılar açılmasıdır.”

Çetin İsmet

“Güneye geçmek için bir saattir bekliyorum. Oraya bir paketim geldi, onu almak için gidiyorum. Buradaki sorun, kapının yetersiz kalması. Avrupa’da böyle bir şey yok. Lefkoşa içinde daha fazla sınır kapısı açılmalı. Yetkililerden bu konuda bir çözüm bekliyoruz.”

Mehmet Başar

“Güneye geçmek için yaklaşık yarım saattir bekliyoruz ve görünüşe göre bir o kadar daha bekleyeceğiz. Alışveriş için geçmeye çalışıyoruz. Bu yoğunluğun nedeni, Lefkoşa’da araçla geçiş yapılan tek bir sınır kapısının olması. Daha fazla sınır kapısı açılmalıdır.”