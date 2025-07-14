Akıncılar bölgesinde gece yarısı ışıklarını kapatarak toprak arazide seyreden Hüseyin Ademgil, devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi.

Polis; şüpheli gördüğü araca dur ihtarı yaptı ancak sürücü askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a kaçtı. Sürücü Hüseyin Ademgil, 3 gün sonra yakalandı. Hakkında askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk kararı verildi.

Polis; zanlının 9 Temmuz 2025 tarihinde, saat 23.15 raddelerinde, Gaziler - Akıncılar köyleri arasındaki anayolda, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından ışıkları kapalı bir vaziyette şüpheli bir şekilde toprak araziden çıkarken tespit edildiğini söyledi. Polis; KL 439 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Ademgil’in kendisine yapılan dur ihtarlarına uymayıp, Akıncılar köyü istikametine doğru kaçarak askeri yasak bölgeyi ihlal edip, yetkili makamdan izinsiz KKTC topraklarından ayrılarak Güney Kıbrıs'a geçtiğini belirtti.

Polis; zanlının 12 Temmuz 2025 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

