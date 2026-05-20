‘İçimiz rahat’

Ömer KADİROĞLU

Tatil veya ziyaret amacıyla Türkiye’den ülkemize gelenler, doğasından da insanların samimiyetinden ve yardım severliğinden son derece memnun olduğunu söylüyor. Antik Liman’da veya adanın herhangi bir yerinde dolaşırken içlerinin rahat olduğunu belirten turistler, kendilerini güvende hissettiklerini ifade ediyor.

Kuzey Kıbrıs’ın her açıdan tatile elverişli bir yer olduğunu ve bir kez gelenin bunu tekrarladığını belirten turistler, tarihi yerlerin yanı sıra sahillerin gezilmesini, güzel plajlarından istifade edilmesini öneriyor; “Kıbrıs’ta tatil bir başkadır. Ziyaret etmeyen bunun önemini anlayamaz” diyor.

Ne dediler?..

Şule Yoloğlu

“Türkiye’den geldim. Sürekli geldiğim bir ülke ve çok beğeniyorum. Bu gelişimle bir haftadır buradayım. Özellikle Girne çok güzel, çok beğeniyorum. Özellikle Girne Kalesi tarafını çok beğeniyorum ve her geldiğimde burayı mutlaka ziyaret ediyorum. Ben Kıbrıs’ı çok beğendim. Rahatsız eden hiçbir konuya rastlamadım. Araç kullanım konusunda insanlar çok duyarlı ve yayalara saygıları var. Kıbrıslılar buraya gelenleri benimsiyor ve değer veriyorlar. İstisnalar vardır elbette ama rastlamadım ve çok memnunum.”

Melek Şahin

“Kıbrıs’a tatil için geldim zaten arada geliyorum. Çocuklarım burada çalışıyor, onları ziyaret ediyorum. Girne’yi çok beğeniyorum. Mersin’den geliyorum ve buranın denizine bayılıyorum. Buranın insanları çok cana yakın ve yardımseverdirler. Sadece Girne’yi gezdim ve çok memnunum. Buraya gelenlere tavsiyem tarihi yerleri gezmeleridir. Otelleri ve tarihi yerleri çok güzel. Herkese Kıbrıs’a gelip bu güzel adayı görmelerini tavsiye ederim.”

Gürkan Yoldaş

“Kıbrıs’a İstanbul’dan 5 gün önce geldik. Kıbrıs’ın insanları çok sıcakkanlı ve gayet yardımsever insanlar. Çok memnun kaldık. Genel itibariyle otel tatili yapmaya geldik ve yeni dışarı çıkıp geziyoruz. Sade ve güzel bir ülke burası. Yurt dışından buraya gelecek olanların herhangi bir endişesi olmasın. Rahatlıkla gelip burada güven içerisinde tatillerini yapabilirler.”

Huriye Bozkurt

“Kıbrıs’ta turistim. 5 gündür buradayım. Kıbrıs’ı çok seviyorum daha önce de buraya geldim. Kıbrıs’ta Lefkoşa’yı, Mağusa’yı ve Kapalı Maraş’ı gördüm. Buradaki dokunun bozulmaması çok güzeldi ancak son zamanlarda yeni yapılaşmalar var ve umarım bu güzel doku yüksek binalar arasında bozulmaz. Kıbrıs’a gelmeyenlere tavsiyem, bu güzel adayı görmeleri ve burada güven içerisinde tatil yapmalarıdır.”

Cihan Büyük

“Kıbrıs’a yeni geldim. Kıbrıs görmediğim için babamla birlikte geldik. Çok güzel bir liman çok güzel bir Girne ve çok güzel restoranları olan bir yer. Buraya gelip tatil yapmak isteyenler gönül rahatlığı ile tatillerini yapabilirler. Sakin ve güzel bir ada. Çok memnunuz. Ferah, rahat ve huzur dolu bir yer bulduk diyebilirim.”

Cumhur Başkurt

“İstanbul’dan iki gün önce Kıbrıs’a geldik. Daha önce de gelmiştik ve burada huzur buluyoruz. Rahat ve güzel bir ada. Kıbrıs genelini çok beğendik. Trafiği ve insanları çok iyi. Henüz olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Girne özellikle çok beğendiğimiz bir yer oldu. Buraya hiç gelmemiş kişilere tavsiyem mutlaka bu adada bir tatil yapmalarıdır. Çok beğeneceklerini ve memnun kalacaklarını düşünüyorum.”

Yusuf Cemal

“Girne’de esnafız tekne turu yapıyoruz. Pandemi ile birlikte düşen işlerimiz daha sonra yükselişe geçti ancak şimdilerde yine düşük gidiyor. Yerli halkı ağırlıyoruz. Turistler çok fazla gelmiyor. Turist var ancak grup şeklinde gelenler çok olduğu için tekne turuna çıkmıyorlar. Daha önce çok fazla tur düzenliyorduk ancak şimdilerde arık bekarlığa veda partileri ve doğum günleri gibi organizasyonlarda tura çıkıyoruz. Liman yenilendi ve buraya insanlar artık eskisinden daha fazla geliyor ve bu nedenle de umudumuz vardır.”

Ece Taneri Yoldaş

“Uzun yıllardır el sanatları üzerine turizme hizmet veriyorum. Bellapais’te 40 yıldır baba mesleğini sürdürüyorum. Şimdilerde de Girne Antik Liman’da Turizm Bakanlığı tarafından bölgeye konulan küçük stantlarda hediyelik eşya satışı yapıyorum. Girne Limanı’nda daha güzel iş yapıyoruz. Girne Limanı her zaman canlıdır ve her zaman buralarda insanlar vardır. Bellapais’te yaptığımız işle kıyasladığımızda burada çok daha fazla turist ve yerli halk olduğu için daha güzel iş yapıyoruz.”