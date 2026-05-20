Sert tepki gördü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Sipahi köyünde önceki sabah dehşet verici bir olay yaşandı. O.A.’nın (E-66), başıboş av köpeğini, elektrik direğine asarak öldürdüğü iddia edildi. Zanlının, polise verdiği izahatta, “çok hastaydı, ölecekti, eziyet çekmesin diye öldürdüm” dediği açıklandı. Olay, hayvan severlerin de sert tepkisine neden oldu.

İskele Kaza Mahkemesi’nde meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Buğracan Kaplan, zanlının 18 Mayıs 2026 tarihinde av köpeğini bir elektrik direğine asmak suretiyle boğarak öldürdüğünü söyledi.

Polis memuru Kaplan, olayın bilgilerine ulaşılmasının ardından zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, zanlının polise gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde, köpeğin çok hasta olduğunu düşündüğünü ve daha fazla acı çekmemesi için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade ederek alınması gereken ifadeler, araştırılması gereken hususlar ve yürütülecek tahkikat bulunduğunu söyledi. Olay yerinde incelemelerin sürdüğünü belirten polis, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, sunulan şahadeti değerlendirerek zanlı O.A.’nın 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

“Yasal düzenleme yapılmalı”

Bu arada olayın kamuoyuna yansımasının ardından özellikle hayvan hakları savunucuları ve bölgedeki hayvan severler sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Birçok kişi olayın takipçisi olacaklarını açıklarken, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için daha caydırıcı yasal düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.