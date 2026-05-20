Kalbine yenildi

Dikmen’de, görev başındayken geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda yaşamını yitiren şehit polis memuru Mehmet Korkmaz (47) son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 2 çocuk babası Korkmaz için görevi yeri olan Dikmen’de, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Şehit polis memuru Mehmet Korkmaz için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, askeri yetkililerle polisten yetkililer, Korkmaz’ın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Törenin ardından Mehmet Korkmaz, köyü Derince’de kılınan ikindi namazının ardından Derince Mezarlığına defnedildi. Şehit Polis Memuru Mehmet Korkmaz'ın naaşının sarılı olduğu bayrakla fotoğrafı, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından oğluna teslim edildi.

Kalp krizi geçirdi

Mehmet Korkmaz, önceki gün görev başındayken geçirdiği ani rahatsızlık sonucu ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Mehmet Korkmaz’ın otopsisinde, ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak belirlenmişti.