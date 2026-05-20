Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da alkollü olduğu sırada çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen D.K. (E-32), olay yerine gelen polis ekiplerine küfür ve tehditler savurduğu, ayrıca görevli bir polis memuruna kafa attığı gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Ahmet Uçar, olayın 18 Mayıs tarihinde saat 18.45 sıralarında Gazimağusa’da bir sokak içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlı D.K.’nin alkol tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırarak çevrede rahatsızlık yarattığını, bölge sakinlerinin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildiğini belirtti. Polis ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından zanlının saldırgan tavırlar sergilediğini ifade eden polis memuru, zanlının görevli polislere küfür ettiğini ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının olay sırasında “ailesini keseceğim, öldüreceğim” diyerek görevli polis memurlarına yönelik şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis memuru Ahmet Uçar, zanlının daha sonra görevli bir polis memurunun yüzüne kafa atarak darp ettiğini de belirtti.

Mahkemede verilen şahadette, zanlının olay yerinde makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiği ve gözaltına alındığı kaydedildi.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade eden polis, olayla ilgili alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken hususlar bulunduğunu belirterek zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlı D.K.’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.