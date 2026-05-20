Eskilerle devam

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Aralık 2026 Yerel Yönetim Seçimleri kapsamında ilk etapta yedi belediyede belediye başkan adaylarını belirlediğini duyurdu. Açıklamada, CTP’li belediyelerin yalnızca altyapı hizmetleriyle değil, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla da öne çıktığı ifade edildi.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi tarafından yapılan açıklamada, aday belirleme sürecinin planlı yönetim, şeffaflık ve parti içi değerlendirmeler çerçevesinde tamamlandığı ifade edildi. Kişi, CTP’nin belediyecilik anlayışının halkla birlikte karar alma, sosyal adalet, liyakat ve mali disiplin ilkeleri üzerine kurulu olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin rant değil kamusal yarar üretmesi gerektiğini vurguladı.

CTP’nin aday gösterdiği isimler

Mağusa Belediyesi: Süleyman Uluçay

Girne Belediyesi: Murat Şenkul

Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi: Ali Karavezirler

Dikmen Belediyesi: Yüksel Çelebi

Lefke Belediyesi: Aziz Kaya

Mesarya Belediyesi: Ahmet Latif

Çatalköy – Esentepe Belediyesi: Ceyhun Kırok