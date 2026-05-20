‘Ülkemizde serbest’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da devriye gezen polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı iki Polonya uyruklu şahsın tasarrufunda kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlılar A.M.L.(E-30) ve J.R.K.(E-23) ülkelerinde belirli miktardaki uyuşturucunun serbest olduğunu düşündüklerini ve burada yasak olduğunu bilmediklerini söyledi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru İsmail Egeli, olayın 18 Mayıs tarihinde saat 21.45 sıralarında Tuzla-Mutluyaka anayolu üzerinde, devekuşu çiftliği önünde meydana geldiğini açıkladı.

Polis memuru, devriye görevinde bulunan Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin bölgede şüpheli hareketlerde bulunduğunu değerlendirdikleri Polonya uyruklu A.M.L. ile J.R.K.’nin durdurduğunu söyledi. Zanlıların üzerinde yapılan aramada, A.M.L.’nin bel çantasında yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten polis, diğer zanlı J.R.K.’nin bel çantasında ise yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini kaydetti.

Ele geçirilen maddelerin emare olarak alındığını ifade eden polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis memuru İsmail Egeli, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınması gereken ifadeler ve yürütülmesi gereken tahkikat bulunduğunu ifade ederek zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Yasak olduğunu bilmiyorduk

Mahkemede söz alan zanlılar ise savunmalarında, “Bizim ülkemizde belirli bir miktara kadar serbest, burada yasak olduğunu bilmiyorduk” ifadelerini kullandı. Mahkeme, soruşturmanın selameti açısından zanlılar A.M.L. ile J.R.K.’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.