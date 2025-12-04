İğrenç olay

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da E.Ö. (E-64) isimli zanlının, henüz 11 yaşında olan erkek torununa tecavüz ettiği ileri sürüldü. Zanlı E.Ö., dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme kapalı oturumda gerçekleşti.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; 64 yaşındaki E.Ö., öz torunu olan 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tecavüzde bulundu. Tecavüz olayı ile ilgili doktor raporunun da olduğu öğrenilirken, olayın, zanlının oğlu ve gelininin polise şikayeti üzerine ortaya çıktığı belirtildi.

Zanlı E.Ö., dün büyük bir gizlilikle mahkemeye getirilirken, fotoğrafının alınmaması için de büyük bir çaba sarf edildi. Kapalı oturumda gerçekleşen tutukluluk müracaatı sonucunda zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk emri temin edildi.

