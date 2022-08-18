İhbar işe yaradı

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, 220 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda Md Ali Nur Rahman isimli şahıs tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 16 Ağustos 2022 tarihinde saat 09.00 sıralarında Md Ali Nur Rahman’ın Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda alt geçit altındaki demir korkulukların arasından şüpheli bir paket aldığına dair ihbar yapıldığını söyledi. Polis, zanlının Göçmenköy’deki ikametgâhına gidildiğini, ekipleri görünce şüpheli bir paketi evden attığının görüldüğünü açıkladı. Polis, söz konusu paketin içinde 220 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını kaydetti. Polis, gözaltına alınan zanlının sorgulandığını, uyuşturucunun aranan bir kişi tarafından Güney Kıbrıs’tan ithal edildiğinin belirlendiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu belirten polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.