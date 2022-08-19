‘Oy uğruna harcandık’

Suna ERDEN

Yerel yönetimler reformu kapsamında belirlenen 18 belediyeden biri olan Mesarya Belediyesi’ne bağlanması öngörülen Ulukışla köyünün muhtarı Aynur İş, siyasi çıkarlar gözetilerek hareket edildiğini söyledi. İş, Ulukışla köyünün Geçitkale Belediyesi’ne coğrafi konum olarak daha yakın olduğunu ifade ederek, “Bizi Akdoğan bucağına bağlıyorlar. Çıkar uğruna köyümüz pazarlık konusu oldu. Köyümüzün kaderiyle oynamasınlar, ben sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

Muhtar İş, tv2020’de yayımlanan Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, yerel yönetimler reformu ve Ulukışla köyünün durumunu anlattı.

Aynur İş, 2018 yılında muhtarlık görevine başladığını, 4 yıldır hizmet verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“2008 yılında köylerin belediyelere bağlanması gündeme geldi. Bize çok yakın Serdarlı Belediyesi varken siyasi çıkarlar uğrana Ulukışla’yı Paşaköy’e bağladılar. Belediyeler reformunda bizi Kuzey Meserya ve Güney Mesarya olarak ayırdılar. Biz anayolun üst kısmındayız. Haritalara bakıldığında Ulukışla Kuzey Meserya bölgesindedir ve Geçitkale bucağına bağlıyız. Polis, kaymakamlık, veteriner dairesi gibi kurumlardan Geçitkale Belediyesi’nden faydalanıyoruz. Niye bizi Güney Meserya’ya bağlıyorlar. “

Mücadele edeceğim

Köyde imza kampanyası başlatıldığını, bölge halkının çoğunun Geçitkale’ye bağlanmayı istediğini belirten İş sözlerine şöyle devam etti:

Kimseye sormadan imza kampanyası başlattım ve halkıma “Geçikale’yi mi Akdoğan’ı mı istiyorsunuz? diye sordum. 506 seçmenim var, 303 imza topladım ve İçişleri Bakanlığına, belediyeler yasasını görüşen komite başkanı Özdemir Berova’ya sundum. Ancak maalesef topladığım imzalar dikkate alınmadı. Bizi siyasi çıkarlar uğruna Akdoğan bucağına bağlıyorlar. Köyeler iyi hizmet yerine oy derdine düşüldü. Biz hizmet bekliyoruz, oy değil. Çıkar uğruna köyümüz pazarlık konusu oldu. Köyümüzün kaderiyle oynamasınlar, ben sonuna kadar mücadele edeceğim.”

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022, 10:15