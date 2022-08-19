Öncelik etkili iletişim

Cemre AKAR

Uçan Balon Eğitim Merkezi’nin direktörlerinden Sezim Döşemeci, 0-6 yaş çocukların eğitiminde uygulanan yöntemi anlatırken, Corona sürecinin yarattığı olumsuzluklara da değindi. Döşemeci “Önceliklerden biri etkili iletişimdir” dedi.

Soru: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Eğitim merkezi hakkında bilgi verir misiniz?

Yanıt: Uçan Balon Eğitim Merkezi’nin direktörlerindenim. Okulumuzu 2015 yılında çocuklarımızın hizmetine açtık. 0-6 yaş çocuklarımıza yönelik başladığımız eğitim sürecimize hız kesmeden devam ediyoruz.



Soru: Çocuklarımızın okul öncesinde günlük yaptığı aktiviteler nelerdir?

Yanıt: Çocuklarımızın tüm alanlardaki gelişimini destekleyici etkinliklerimiz var. Oyun programımızın önemli bir parçası. Her yaş grubuna uygun hem akademik hem de sosyal etkinliklerimiz gün içerisinde programlanmaktadır. Amacımız çocuklarımızı tüm gelişim alanlarında desteklemektir.

Yabancı dil önemli

Soru: Günümüzde okul öncesinde artık çok yaygın olan yabancı dil, müzik/ritim çalışmaları, yoga ve benzeri gibi eğitimleri de veriyor musunuz?

Yanıt: Evet, ben aynı zamanda yoga eğitmeniyim, çocuklarımızla yoga çalışmaları yapıyoruz. Müzik/ritm çalışmaları da okul öncesinde çok önemli derslerdendir. Bu yıl branş öğretmenlerimizle bu derslerimizi daha da sıklaştırarak devam ettireceğiz. İngilizce öğretimi de okulumuzda en önem verdiğimiz derslerimizdendir. İngilizce öğretmenlerimiz akademik etkinlikler ve konuşma konusunda geniş çaplı programlar hazırlamaktadırlar. Bu yıl İngilizce dersimize sürprizlerle devam edeceğiz.

Soru: Çocuk gelişimi programlarınız nasıldır? Uyguladığınız metodlar hakkında bilgi verir misiniz? Güncel akımları takip ediyor musunuz?



Yanıt: Programlarımız öğretmenlerimizle birlikte her gelişim alanını kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. Çağdaş eğitim yaklaşımlarını programlarımıza uyarlıyoruz. Fakat tek bir metod kullanmak ülkemizin ve okulumuzun sistemine tamamen uymamaktadır. Bu yüzden seçtiğimiz yaklaşımların belirli kısımlarını (ülkemize ve eğitim sistemimize uygun olanları) programımıza ekleyerek, öğretmenlerimizin daha verimli çalışmasına yardımcı oluyoruz.

Ailelerimize çocuk gelişiminde dikkat edilmesi gerek önemli noktalardan bahsedelim.

Öncelikli konularımızdan bir tanesi etkili iletişim. Çocuklarımıza sorumluluk verme ve tutarlı ebeveyinlik de başlıca konularımızdandır.



Pandemi süreci olumsuz etki yaptı

Soru: Pandemi dönemi bu yaş grubu çocukları nasıl etkilemiştir? Neler yapılmalı?

Yanıt: Pandemi dönemi tabi ki okul öncesi dönemindeki çocuklarımızı da kötü yönde etkilemiştir. Özellikle dil gelişimi ve fiziksel gelişim konularında evde kalmak çocuklarımızı olumsuz etkilemiştir. Yapılması gereken çocuklarımızı okullara yönlendirerek kontrollü olarak sosyalleşmelerini sağlamaktır.

Ailelerin bu yaşlarda sık rastladığı dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi konularda önerebileceğiniz çalışmalar nelerdir?

Çalışılması gereken en etkili yöntem dikkat çalışmalarıdır diye düşünmekteyiz. Basit dikkat geliştirici oyunların yanında uzman görüşü alarak etkinlikler ve belki özel eğitimlerle çocuklarımızı destekleyebiliriz.

Soru: Son olarak eklemek istedikleriniz.

Yanıt: İşini çok severek yapan güçlü bir kadromuz var. Programlarımızı çocuk gelişimciler, pedagoglar ve özel eğitimciler tüm alanlardaki gelişimi destekleyecek şekilde, oyunu eğitimin önemli bir parçası haline getirerek hazırlamaktadırlar. Sorumluluklarının farkında olan, paylaşabilen, doğayı ve hayvanları seven ve koruyan, özgüvenli çocuklar yetiştirmek en önemli amacımızdır. Okul öncesi eğitim öğrencilerin eğitim hayatlarının temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple yaptığımızın işin öneminin farkındayız ve bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Tüm velilerimize en değerli varlıkları olan çocuklarını bizlere emanet ettikleri için teşekkür ederiz.