Sabri tutuklandı

Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde 5 Şubat 2018 tarihinde Serhan Çakır’a ait Range Rover marka aracın kundaklanmasıyla ilgili tutuklanan ve yargılanarak hapis cezasına çarptırılan S.A. ve S. B. yıllar sonra itiraflarda bulundu.

Aracın üzerine benzin döküp ateşe veren, yakalandıktan sonra “biz yaptık” diyerek suçlarını kabul eden sanıklar 4 yıl sonra azmettiriciyi açıkladı.

Şu anda cezaevinde bulunan sanıkların, aracı Sabri Yıldırım’ın isteği üzerine yaktıkları iddia ettiği belirtildi. Polis, Yıldırım’ı gözaltına alarak yeni bir soruşturma başlattı. Zanlı soruşturma aşamasında tutuklu kalması talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Kızılbaş bölgesinde 5 Şubat 2018 tarihinde Serhan Çakır’a ait JB 001 plakalı Range Rover marka aracın üzerine kasten yanıcı madde dökülüp, tamamen yakılmasıyla ilgili tutuklanıp yargılanan iki kişinin hapis cezası aldığını belirtti.

Polis, iki sanıktan birinin aracı Sabri Yıldırım’ın teşviki ile yaktığına yönelik ifade verdiğini açıkladı.

Sabri Yıldırım’ın 16 Ağustos tarihinde tutuklandığını ifade eden polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

