‘Tüm ihtiyaçları karşılanıyor’

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, SMA hastası olan Asya Polatlı’nın tıbbi malzeme ve ilaç konusunda sorun yaşadığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını; bebeğin ihtiyaç duyduğu mamaya düzenli şekilde ulaştığını, sütsüz mamasız kaldığının doğru olmadığını söyledi.

Altuğra, bakanlığı ile ilgili çalışmaları ve SMA hastası Asya Polatlı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Altuğra, “Bebek ihtiyaç duyduğu mamaya düzenli şekilde ulaşıyor, sağlık bakanlığı tarafından mama ve tıbbi malzeme kendisine eksiksiz veriliyor. Bebeğin sütsüz mamasız kaldığı doğru değildir. Dün (Önceki gün) anneye mama teslim edildi” dedi.

Altuğra, Asya bebeğin mağdur edilmediğini, feryatları hayretle izlediklerini de ifade etti.

Ciddi oranda ilaç ülkemize gelecek

Pandeminin başlamasıyla, ülkede ilaç sıkıntısının daha da hissedildiğini kaydeden Sağlık Bakanı Altuğra, ihtiyaç duyulan ilaçların ülkeye azar azar geldiğini ve bu ilaç akışının kesinlikle durmadığını söyledi.

Altuğra, “Önümüzdeki hafta içerisinde de ciddi oranda ilaç ülkemize gelecek. Gelmesi de devam edecek. Dünyada genel olarak ham madde konusunda sıkıntı vardır. Türkiye’de ilaç varsa KKTC’de de vardır” diye konuştu.

Sağlığı vatandaşın ayağına götürmeyi amaçlıyoruz

“Sen gelemezsen biz geliriz” projesiyle ilgili olarak da konuşan Bakan Altuğra, bu projeyle sağlığı vatandaşın ayağına götürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ankara temaslarına da değinen Altuğra, sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Mobil Sağlık Aracı talebinde bulunduklarını ve aracın bu yıl içerisinde ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi.

Yeni Girne Hastanesi’yle ilgili ihale sürecinin başladığını ve yetkililerle bire bir konuşarak süreci hızlandırdığını söyleyen Bakan Altuğra, “2023 yılında hastaneyi Girne ilçesine kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Altuğra, Lefkoşa’ya inşa edilecek olan 500 yataklı hastanenin uluslararası ihaleye çıkıldıktan sonra temelinin bu yıl atılmasının planlandığını belirtti.

Güzelyurt Hastanesi’nin de hizmete girmesinin mali protokolde yer aldığını anımsatan Altuğra, “Protokolde ivedi olan hastane Girne hastanesidir çünkü nüfus artışından dolayı hastane hizmet verme konusunda yetersiz kalıyor” şeklinde konuştu.

Altuğra İlhan’ın eşi ve ailesini kabul etti

Bu arada Sağlık Bakanı Altuğra, “Kanlı Noel” olarak tarihe geçen 24 Aralık 1963 gecesi EOKA tarafından ailesi şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın eşi ve ailesini kabul etti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Altuğra, yakın bir tarihte Ankara temasları çerçevesinde ziyaret ettiği Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve ailesinin kendisine yaptığı ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta milli duygularla bu hasreti yüreğinde hisseden Bakan Altuğra ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını, kendisinin ülke sağlığına önemli katkıları olacağından kuşku duymadığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022, 10:24