‘İki bölgeli federal yapı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, Güney Kıbrıs’taki DİSİ Partisi’ni ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, iki parti, Kıbrıs çözüm sürecinde “devam eden çıkmazın” aşılması ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı olarak siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki bölgeli federal çözüme ulaşılmasına yönelik görüş birliğini teyit etti.

Statükonun sürdürülebilir olmadığı ve kabul edilemez olduğu görüşünü de paylaşan iki parti, sürecin bir uzlaşıyla sonuçlanabilmesi için ortak çalışmalarını arttırarak, devam etmeye yönelik kararlılık belirtti.

Ziyarette Genel Başkan Sıla Usar İncirli’ye, Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros, Milletvekilleri Asım Akansoy, Doğuş Derya ile Armağan Candan eşlik etti.

Annita Demetriou Başkanlığında DİSİ heyeti ile Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme saat 10.00’da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

İncirli, ziyarette yaptığı konuşmada, CTP’nin kurulduğu günden bugüne Kıbrıs sorununda siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonu savunduğunu ve bunun için mücadele ettiğini kaydetti.

n İncirli, müzakerelerin yeniden başlaması için BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in çalışmalarını desteklediklerini ve Tufan Erhürman’ın New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmenin sürece ivme kazandırma potansiyeli sağladığını söyledi.

CTP ve DİSİ’nin birlikte yürüteceği ortak çalışmaların devam etmesinde kararlı olduğunu söyleyen İncirli, “Adamızda kalıcı ve adil barış için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

