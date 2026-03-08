Kamikaze saldırısı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı’nda 7'nci günü geride kalırken,

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yer alan Dubai Marina Kulesi'nde kamikaze insansız hava aracının (İHA) parçalarının isabet etmesi sonucu hafif hasar oluştu. Düşen parçaların isabet ettiği araçta da bir kişi öldü.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen füze ve kamikaze İHA saldırılarına müdahale edildiği belirtildi.

Bölgede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemleri ve kamikaze İHA'ların engellenmesinden kaynaklı olduğu ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füze ve tüm kamikaze İHA'ları imha edip etmediğine dair bilgi verilmedi.

Dubai Marina Kulesi'nin üst katlarından birinde duman yükseldiği görüldü.

Görüntünün sosyal medyada hızla yayılması üzerine Dubai Medya Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, hava savuma sistemlerinin müdahalesi sonucu kamikaze İHA'nın Dubai Marina Kulesi'nin dış yüzeyinde hasara yol açtığı ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmadığı kaydedildi.

Arabaya düşen şarapnel parçası bir kişiyi öldürdü

BAE Dubai Medya Ofisi, Dubai kentinde "23 Marina" adlı gökdelende meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Dubai Marina bölgesinde meydana gelen patlamanın bölgedeki bir hava saldırısına gerçekleştirilen müdahale sırasında yaşandığı teyit edildi.

Açıklamada, "Başarılı bir engelleme sırasında Dubai Marina'daki bir kulenin cephesinde küçük bir kaza meydana geldi" denildi. Medya Ofisi ayrıca, müdahale sonucu etkisiz hale getirilen unsurun enkazının Al Barsha bölgesindeki bir araca isabet ettiğini bildirdi. Olay sonucunda aracın sürücüsü olan Pakistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tahran'da 3 petrol depolama tesisi vuruldu

İran'da 3 petrol depolama tesisinin vurulduğu açıklandı. Misilleme olarak da İsrail'in petrol rafinerisi füzelerle vuruldu.

İsrail'in petrol rafinerisi vuruldu

İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran'ın batısındaki Kerec dahil 3 petrol depolama tesisi vuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada da, "Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alınmasına misilleme olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi füzelerle vuruldu." denildi.

ABD açık ve umutsuz bir suç işledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarında Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’ndaki bir deniz suyu arıtma tesisinin hedef alındığını belirterek tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Keşm Adası’ndaki bir deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi. Bu saldırı sonucunda 30 köyün su temini etkilendi. İran’ın altyapısına saldırmak ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli bir adımdır. Bu emsali İran değil, ABD oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Trump: İran’da çok iyi gidiyoruz

İran'da saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Saldırıyı gerçekleştirmesek nükleer silahları olacaktı. İran'da çok iyi gidiyoruz. 3 günde 42 İran donanma gemisi batırdık. Kayıplar olabilir, en azda tutmaya çalışacağız." dedi.

Dost ve komşu ülkelere saldırmadık

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. İran'ı savunmak için son nefeslerine kadar direneceklerini belirten Pezeşkiyan, "İran'ın savunma operasyonları yalnızca İran halkına karşı saldırgan eylemlerin kaynağı ve menşei olan hedef ve tesislere yöneliktir ve biz bunları meşru hedefler olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. İran lideri, "Dost ve komşu ülkelere saldırmadık, bölgedeki Amerikan üslerini ve tesislerini hedef aldık." dedi.

Dubai Havalimanı'nda operasyonlar durdu

Dünyanın uluslararası yolcu trafiği bakımından en yoğun havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı, hava savunma sistemleri tarafından bir cismin engellenmesinin ardından operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Dubai Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, yolcuların, havalimanı çalışanlarının ve uçuş ekiplerinin güvenliği için operasyonların geçici olarak askıya alındığı ve tüm işlemlerin belirlenen güvenlik protokolleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026, 10:23