Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Gayriresmi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek savaşın daha fazla yayılmasını istemediklerini söyledi. Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili ise "Provokasyona gelmeyiz" derken "İran'dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik." dedi.
Fidan, uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir dönemde Türk dünyası olarak daha fazla dayanışma gösterilmesi gerektiğinin farkında olduklarını belirtti. Orta Doğu’daki gelişmelere değinen Fidan, “Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Bugün de tek seçenek diplomasidir diyoruz ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bölgedeki gerginliğin terör örgütleri için uygun bir ortam oluşturduğunu ve enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirten Fidan, Türkiye’nin bölgedeki vatandaşlarının durumunu da yakından takip ettiğini kaydetti.
Türkiye’ye düşen füze konusunda da açıklama yapan Fidan, “Provokasyona gelmeyiz. İran’a da başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik.” dedi. Ayrıca üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı.
Anlamlı mesaj
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Güvenliğimizi sağlamada çok şükür bir sıkıntımız yok ama kolay provokasyona gelecek bir ülke değiliz” dedi
Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Gayriresmi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek savaşın daha fazla yayılmasını istemediklerini söyledi. Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili ise "Provokasyona gelmeyiz" derken "İran'dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik." dedi.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Gazzeyi da yakından takip ediyordunuz. Gazze bitene kadar da takip ettiniz. Sizin takip ettiğiniz kadar Ben da takip ettim. Yani sıfira sıfır elde var yine sıfır seviyesi. Toplamadaki etkisiz eleman misali.