Anlamlı mesaj

Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Gayriresmi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek savaşın daha fazla yayılmasını istemediklerini söyledi. Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili ise "Provokasyona gelmeyiz" derken "İran'dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik." dedi.

Fidan, uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir dönemde Türk dünyası olarak daha fazla dayanışma gösterilmesi gerektiğinin farkında olduklarını belirtti. Orta Doğu’daki gelişmelere değinen Fidan, “Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Bugün de tek seçenek diplomasidir diyoruz ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerginliğin terör örgütleri için uygun bir ortam oluşturduğunu ve enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirten Fidan, Türkiye’nin bölgedeki vatandaşlarının durumunu da yakından takip ettiğini kaydetti.

Türkiye’ye düşen füze konusunda da açıklama yapan Fidan, “Provokasyona gelmeyiz. İran’a da başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik.” dedi. Ayrıca üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı.