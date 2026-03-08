Geliri bağışlanacak

Merit Oteller Grubu ve Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği tarafından Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına etkinlik düzenlendi. Merit Royal Diamond Otel’de yer alan etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, düzenlenen organizasyonun önemine değindi. Erhürman, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği’ne ve Merit Oteller Grubu’na Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlediği etkinlik için teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılan etkinliğin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Vakıf çok önemli çalışmalar yapıyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ve Onkoloji Hastanesi’ni geçen günlerde ziyaret ettiklerini anımsatan Nilden Bektaş Erhürman, çocuk ve kanser kelimelerini aynı cümlede kullanmanın üzücü olduğunu ancak vakfın çok önemli çalışmalar yaptığını kaydetti.

Etkinlikten elde edilecek gelirin çok önemli bir yerde kullanılacağını aktaran Nilden Bektaş Erhürman, etkinlikte bulunmanın çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Nilden Bektaş Erhürman konuşmasının sonunda etkinliği düzenleyenlere ve katkı koyanlara teşekkür ederek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.

Gürses’e plaket takdim etti

Nilden Bektaş Erhürman ayrıca etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses’e plaket takdim etti.



Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026, 10:48