Darp suçu ilk sırada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kadına yönelik şiddet vakalarına dair bilgileri paylaşan Hasipoğlu’nun açıkladığı verilere göre; 2021–2025 yılları arasında 2 bin 135’i darp suçu olmak üzere 5 bin 5 şiddet şikayeti kayıtlara geçti.

Ayrıca cinsel taciz, cinsel saldırı, zorla insan kaçırma ve cinayet gibi ciddi olaylar da kaydedildi. 5.005 şikayetin 2.135’i darp vakası olarak kaydedilmiştir.

Yıllara göre incelendiğinde, 2021’de bin 65, 2022’de 957, 2023’te 931, 2024’te bin 24 ve 2025’te bin 28 kadına yönelik şiddet şikayeti yapıldı.

Bakan Hasipoğlu, “Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadeleyi temel görevlerinden biri olarak görmekte ve bu alanda kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Hasipoğlu, Daire bünyesinde görev yapan sosyal hizmet memurları aracılığıyla yürütülen çalışmaların sadece başvuru almakla sınırlı kalmadığını; koruma, danışmanlık, yönlendirme ve hukuki destek süreçlerini kapsayan kapsamlı bir destek mekanizması işletildiğini aktardı. Hasipoğlu, “Birebir başvuruların yanı sıra ALO 183 ihbar hattı üzerinden de kadına yönelik şiddet ihbarları alınmaktadır. 2018 yılından 2025 yılına kadar geçen sürede bu hatta toplam 315 şiddet ihbarı ulaşmış, her bir ihbar titizlikle değerlendirilmiş ve gerekli sosyal hizmet müdahaleleri gerçekleştirilmiştir.” dedi.

625 kadın hukuki destekten yararlandı

Bakan, kadınların adalete erişimini güçlendirmek ve hukuki haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yürüttükleri adli yardım iş birliğinin son derece önemli bir mekanizma olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, ekonomik gücü yetersiz ve şiddet mağduru kadınlara hukuki destek sağlanmasını amaçlayan bu protokol kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından sosyal tahkikat raporları hazırlandığını ve kadınların hukuki süreçlere erişiminin kolaylaştırıldığını söyledi.

“Polis kayıtlarına göre 2021-2025 yılları arasında kadına yönelik şiddet kapsamında toplam 5005 şikayet kayıtlara geçtiğini” belirten Bakan Hasipoğlu, bu dönemde yaşanan bazı suç türlerinin şu şekilde olduğunu kaydetti:

Darp: 2 bin 135

Telefonda tahkir edici arama ve mesaj: 372

Şiddet kullanma tehdidi: 360

Rahatsızlık: 322

Elektronik haberleşme yasasına aykırı suçlar: 309

Umumi yerde sövme: 169

Kasti hasar: 135

Mahkeme emrine riayet etmemek: 118

Özel hayatın gizliliğini ihlal: 71

Mülke tecavüz: 72

Vahim zarar: 41

Cinsel tecavüz: 33

Cinsel taciz: 58

Cinsel saldırı: 25

Yaralama: 16

Zorla insan kaçırma: 18

Cinayet: 2

Kadınlara desteğimiz sürecek

Kadınların çalışma hayatındaki yerinin, Bakanlığın en önemli konularından biri olduğunu ifade eden Hasipoğlu, çalışan kadınlara iş hayatında prim destekleri verdiklerini, mart ayından itibaren vermeye de devam edeceklerini söyle.

Hasipoğlu, “Mayıs–Aralık 2025 döneminde prim destekleri; KKTC vatandaşı kadınlar için yüze 100, erkekler için yüzde 80, yabancı uyruklu çalışanlar için yüzde 20–25 oranlarında uygulanmıştır. Yeni iş kuracak kadınlarımız için ise, herhangi bir sektörle sınırlı olmaksızın, hangi işi kurarsa kursun 5 yıl süresince yüzde 100 prim desteğini Bakanlık olarak karşılıyoruz.” dedi.