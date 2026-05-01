İkisi cezaevine gitti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın, Büyük Sanayi Bölgesi’nde, 27 Nisan gecesi, tasarrufundaki tabancayla, 11 kişiye 6 el ateş eden ve olay yerinden kaçan zanlı H.İ.K., ile olayda kendisine yardım etmekle suçlanan C.Y., G.Ö., Ö.Ö., B.Ö. ve E.K., dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Saldırı olayını gerçekleştiren H.İ.K. ile ülkede kaçak statüde bulunan G.Ö., Merkezi Cezaevi’ne gönderilirken, diğer zanlılar teminat şartlarıyla serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Muhammet Göztaş; H.İ.K’nin, 27 Nisan’da, saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde bir makinist garajının önünde, yeğeni ile tartışan 11 kişilik gruba, tasarrufundaki 9 mm çapındaki tabancayla, 6 el ateş ettiğini ve “dağılın, hepinizi vururum” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu anımsattı.

Olayın ardından, zanlının, diğer zanlıların da yardımıyla olay yerinden kaçtığını anımsatan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve olayı gerçekleştiren ve ağır ceza mahkemesinde yargılanacak olan H.İ.K. ile ülkemizde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen G.Ö.’nün tutuklu yargılanmasını, diğer zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; H.İ.K.’nin 3, G.Ö.’nün ise 2 ayı geçmeyen bir süre Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi yönünde emir verirken, Ç.Y.’nin 50 bin TL nakdi kefalet ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 500’er bin TL’lik şahsi kefaletleri ve diğer zanlıların, 30 bin TL nakdi kefalet ile 2’şer kefilin, 400’er bin TL’lik şahsi kefaletleri şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.