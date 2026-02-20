Değeri 7 milyon Euro

Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa bölgesindeki depolara düzenlenen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu, silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki zanlının bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Soruşturma Ajansı (YKAN) tarafından alınan ihbarlar doğrultusunda başlatılan geniş çaplı operasyon çerçevesinde, depolarda yapılan aramalarda yaklaşık 160 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yaklaşık 60 kilo kokain tespit edildi. Ele geçirilen toplam 200 kilogram uyuşturucunun piyasa değerinin 7 milyon euronun üzerinde olduğu bildirildi.

Aramalarda ayrıca 11 bin 640 havai fişek, biri sahte olmak üzere 3 tabanca, 2 el yapımı patlayıcı düzenek, 30’dan fazla ateşli silah fişeği ve 12 bin 765 euro nakit para bulundu.

Olayla bağlantılı olarak kimlikleri kamuoyuna açıklanmayan Kıbrıs Rum uyruklu iki zanlı, 26 yaşındaki erkek ve 34 yaşındaki erkek, gözaltına alındı. Zanlıların suç ortaklarının tespiti için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ulusal Terörle Mücadele Polis Gücü Komutanı Christos Andreou, Cyprus Times’a yaptığı açıklamada operasyonun önemine dikkat çekti. Andreou, ele geçirilen miktarın yaklaşık 200 bin doza denk geldiğini belirterek, bu maddelerin Kıbrıs toplumuna ulaşmasının engellendiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında elde edilen emarelerin sayım ve inceleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Zanlıların bugün mahkemeye çıkarılarak sorgulanması bekleniyor.