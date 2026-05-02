‘İktidara yürüyoruz’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Sipahi Örgüt Lokali binasının açılışını gerçekleştirdi. CTP Genel Başkanı İncirli, açılışta yaptığı konuşmada, halkın desteğiyle iktidara yürüdüklerini söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre; açılış etkinliğine, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat ile Fazilet Özdenefe, MYK üyesi Koral Aşam ve çok sayıda partili katıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca partiye uzun yıllar gönül ve emek veren Mehmet Emin Tanışman’a, Ahmet Uyguner’e ve Mustafa Gürler’e plaket takdim edilerek katkıları onurlandırıldı.

CTP Genel Başkanı İncirli, açılışta yaptığı konuşmada dayanışma ve emeğin önemine vurgu yaptı. En zor zamanlarda birbirlerinin yanında olacaklarını belirten İncirli, “Emek ve dayanışma en büyük güçtür” dedi.

Sipahi Örgüt Lokali’nin büyük bir emek ve dayanışmayla hayata geçirildiğini belirten İncirli, “Bu açılış bizim için gurur ve mutluluk verici. Çünkü çok büyük emeklerle İskele İlçemiz ve Sipahi Örgütümüz bu binayı kendi elleriyle yaptılar. Biz hayatta en güzel şeyin emekle, dostlukla ve dayanışmayla yapıldığına inanıyoruz. En güzel işler emekle, dostlukla ve dayanışmayla ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

Konuşmasında "memleketin yeniden ayağa kaldırılması" gerektiğini ifade eden İncirli, seçimlere işaret ederek CTP’nin halkın desteğiyle iktidara yürüdüğünü söyledi.

Öztörel: CTP ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak tek güç

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ise, planlı çalışan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir anlayışla yürüdüklerini söyledi.

Açılışı yapılan lokalin yalnızca parti üyelerine değil herkese açık olduğunu ifade eden Öztörel, kapsayıcı bir siyaset anlayışları olduğunu kaydetti.

