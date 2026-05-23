İlk sırada uyuşturucu

Suna ERDEN

Mahkemelerin 2025 Yılı Faaliyet Raporuna göre; Ağır Cezadaki davalarda son üç yılda ciddi artışlar meydana geldi. Özellikle uyuşturucu, sahtecilik, şiddet ve hırsızlık suçlarındaki artış dikkat çekici. Uyuşturucu madde suçları 2023 yılında 364 iken 2024’te 487’ye, 2025’te ise 500’e yükseldi.

Resmi evrak sahteleme ve sahtecilik suçları 2023’te 154, 2024’te 121 seviyesine geriledi ancak 2025’te 210’a çıkarak artış gösterdi. Sirkat ve hırsızlık suçları 2023’te 111, 2024’te 121, 2025’te 163 olarak kaydedildi. Ağır yaralama, ciddi darp ve şiddet suçları ise 2023’te 63’ten 2025’te 113’e yükseldi.

Faaliyet raporu yayımlandı

Rapora göre; Ağır Ceza Mahkemeleri huzurundaki davaların suç türlerine göre dağılımı incelendiğinde, son üç yılda özellikle uyuşturucu, sahtecilik, şiddet ve hırsızlık suçlarında dikkat çekici artış yaşandığı görüldü.

Verilere göre toplam dava sayısı 2023 yılında bin 18 iken, 2024 yılında bin 151’e, 2025 yılında ise bin 390’a yükseldi.

En fazla dava yine uyuşturucu suçlarında görüldü. Uyuşturucu madde ithali, alma, verme, satma, tasarrufu ve hintkeneviri yetiştirme gibi suçları kapsayan davalar 2023 yılında 364 iken, 2024 yılında 487’ye, 2025 yılında ise 500’e çıktı.

Resmi evrak sahteleme, sahte belge düzenleme, başkasının kimliğine bürünme, sahte çek ve sahte banknot tedavüle sürme gibi suçları içeren dava sayısı 2023 yılında 154 iken, 2024’te 121’e düştü, ancak 2025 yılında sert yükselişle 210’a ulaştı.

Ağır yaralama, ciddi darp, vahim zarar ve şiddet tehdidi gibi suçlarda da artış dikkat çekti. Bu kapsamdaki dava sayısı 2023 yılında 63 iken, 2024’te 84’e, 2025 yılında ise 113’e yükseldi.

Hırsızlık suçlarında da yükseliş görüldü. Müstahdem tarafından sirkat, emanetçi tarafından sirkat, ikametgahtan sirkat ve benzeri suçları içeren davalar 2023 yılında 111 iken, 2024 yılında 121’e, 2025 yılında ise 163’e çıktı.

Ateşli silah ve patlayıcı madde suçlarında da artış kaydedildi. Silah taşıma, tasarruf, korkutmak maksatlı silah taşıma ve tecavüzi alet taşıma gibi suçları kapsayan dava sayısı 2023 yılında 40 iken, 2024 yılında 76’ya, 2025 yılında ise 87’ye yükseldi.

Cinsel suçlarla ilgili davalarda da artış yaşandı. Cinsel tecavüz, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı ve fuhuşa teşvik gibi suçları kapsayan dava sayısı 2023 yılında 59, 2024 yılında 51 ve 2025 yılında 65 olarak kaydedildi.

Taammüden adam öldürme davaları da üç yılda artış gösterdi. 2023 yılında 2 olan dava sayısı, 2024 yılında 3’e, 2025 yılında ise 4’e yükseldi. Adam öldürmeye teşebbüs ve benzeri ağır suçlar ise 2023 yılında 8, 2024 yılında 7 ve 2025 yılında 14 dava olarak kayıtlara geçti.

Tedbirsiz ve dikkatsiz fiil sonucu ölüme sebep olma davaları da artarak 2023 yılında 26’dan, 2025 yılında 35’e çıktı.

Devleti gelirden mahrum etme, yasa dışı mal ithali ve gümrüksüz mal suçlarında da belirgin yükseliş görüldü.

Bu suçlarla ilgili dava sayısı 2023 yılında 6 iken, 2024 yılında 14’e, 2025 yılında ise 33’e ulaştı.

Kamu görevlileriyle ilgili rüşvet, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçlarında ise dalgalı bir seyir izlendi. 2023 yılında 33 dava görülürken, bu sayı 2024 yılında 7’ye düştü, 2025 yılında ise 13 oldu.

Öte yandan bazı suç türlerinde düşük seviyede dava görüldü. Cezaevinden firar suçları 2024 ve 2025 yıllarında ikişer dava olarak kaydedilirken, özel hayatın gizliliğini ihlal suçları her üç yılda sırasıyla 5, 3 ve 5 dava olarak istatistiklere yansıdı.