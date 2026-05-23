Kıbrıs’ın rolü büyük

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Hindistan’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Başbakan Narendra Modi ile görüştü.

Modi, Yeni Delhi'deki resmi konutu Hyderabad House'da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i ağırlarken, Hindistan ve Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin "zamanın sınavından geçtiğini" söyledi.

Modi sözlerine şöyle devam etti:

“Kıbrıs ile olan dostluk sadece güçlü değil, aynı zamanda geleceğe yöneliktir. Tüm ulusların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Hindistan bu ilkelere sıkı sıkıya bağlıdır ve bağlı kalmaya devam edecektir. Hindistan ve Avrupa arasındaki ilişkilerde altın bir çağa girerken, Kıbrıs'ın sadece Avrupa Birliği Konseyi başkanlığını yürütmekle kalmayıp, aynı zamanda Hindistan ile tüm Avrupa arasında yatırım için önemli bir geçiş noktası olarak ortaya çıktığı tam da bu zamandır. Bu ortaklık, Hint şirketleri için Kıbrıs'ta altyapı, ticaret ve enerji alanlarında yeni fırsatlar sunacak ve Hindistan'ın hızla büyüyen denizcilik ve hizmet sektörlerine yeni yatırımlar getirecektir.”

Modi, Güney Kıbrıs'ın son on yılda Hindistan'daki en büyük 10 yatırımcı arasında yer aldığını ve son yıllarda Güney Kıbrıs'ın Hindistan'daki yatırımlarının değerinin neredeyse iki katına çıktığını belirtti. Bu hedefe ulaşmak için güvenilir ilişkilerini stratejik ortaklığa yükseltmeye karar verdiklerini dile getiren Modi, Hindistan ve Güney Kıbrıs arasındaki bu stratejik ortaklık, her iki ülkenin finans ve hizmet merkezlerini yakından birbirine bağlayacak ve ticaret için sermayenin önünü açacağını savundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, güvenlik alanındaki iş birliğinin iki ülke arasındaki ilişkinin önemli bir ayağı olduğunu ve bu bağlamda son birkaç yıldır askeri değişimlerin ve eğitim iş birliğinin artmasından çok memnun olduklarını söyledi. Modi, toplantıda Hindistan ve Kıbrıs arasında siber güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan mutabakat zaptlarına da değindi.

Ayrıca Modi, Hindistan'ın "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine sarsılmaz ve tutarlı desteğini" sundu.

Hristodulidis’in çağrısı

Öte yandan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, görüşmenin ardından, Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne daimi üye olması çağrısında bulundu.

Ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Hristodulidis, "Bu vesileyle, Kıbrıs'ın da Hindistan'ın artan küresel rolünü, özellikle de reforme edilmiş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki haklı yerini desteklediğini yinelemek istiyorum; çünkü küresel yönetişim günümüz gerçeklerini yansıtmalıdır" dedi.