İnadı bırakın

Ömer KADİROĞLU

Resmi tatil olması nedeniyle dün yüzlerce Kıbrıslı Türk güneye geçerken, araçlı geçişlerin yapıldığı Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’nda büyük bir izdiham yaşandı. Geçiş süresinin 2 saate kadar uzaması nedeniyle tepkisini dile getiren vatandaşlar, yeni kapıların açılması konusunda liderlere bir kez daha mesaj gönderdi. Tedavi ve seyahat amacıyla güneye geçmek isteyenlerin yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekildi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar “liderlerin inadı bırakıp yeni kapıları hemen açmalarını bekliyoruz” derken; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akıncılar kapısının açılması için Rum lideri Hristodulidis’e gönderme yaptı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği “Evvel zaman içinde Luricina Panayırı’nda sınır kapılarıyla ilgili açıklama yapan Tatar, Akıncılar’da Limya Sınır Kapısı'nın açılması için bir yıldan beridir mücadele verdiğini ve ilgili makamlara önerisini yaptığını anlattı.

Tatar, insanların geçişi yanında ticaretin de yapılması için ortaya iyi niyet konulduğunu vurguladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önünde Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’e öneride bulunduğuna ancak halen daha cevap alamadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kapının açılması için daha neyi bekliyorsun?” diyerek Hristodulidis’e seslendi.

Vatandaşlar ne söyledi…?

Volkan Pekcan

“Oğlumla güneydeki işlerimizi halledebilmek için yola çıktık. Uzun süredir bekliyoruz. Burada hastası ve önemli işleri olan var o nedenle artık bu siyaseti bırakmaları lazım. Eğer bu durum böyle devam ederse yakında bu kapıları insanlar kıracak.”

Hüseyin Damdelen

“Güneye alışveriş için gidiyorum. Güneye geçebilmek adına Metehan Sınır Kapısı’nda bir saattir bekliyorum. Yetkililerden beklentimiz bir an önce bu sınır kapılarının sayısının arttırılması hatta sınırları aradan kaldırmalarıdır.”

Aliye Berberoğlu

“Güneyde saat 12.00’de doktor randevum vardı ama yetişemeyeceğim. Doktora gittiğim zaman ise özür dileyeceğim. Yetkililerden beklentimiz daha fazla sınır kapısının açılmasıdır.”

Osman Hürelli

“Güneye alışveriş için geçiyoruz çünkü bazı ürünler bizim tarafta çok pahalı. Güneye geçebilmek için tam bir saattir sınır kapısında sıra bekliyoruz. Güneşten yandık bayıldık. Yetkililerden beklentimiz yeni sınır kapılarının açılması için hızlıca çalışma yapmalarıdır.”

Alper İnyalçın

“Güneye iş aramaya gidiyorum. Sınır kapısında 40 dakikadan fazladır bekliyorum. Bayağı sıkıntılı bir durum yaşıyorum. Yetkililerden beklentimiz bu kapılarla ilgili biraz daha çalışmalarıdır. Tabi sadece Türk tarafı değil Rum tarafı da kapılarını genişletmesi ve daha fazla memurun çalışması gerekiyor.”

Mustafa Sadeli

“Lefkoşa’da araçlı geçişler için kullanılan tek kapı Metehan olduğu için yoğunluk yaşanıyor. Eğer başka bir yere daha kapı açılırsa buradaki yük hafifleyecektir. Yetkililerden beklentimiz buradaki yoğunluğu bitirecek çalışmalar yapmalarıdır.”