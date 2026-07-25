İngiltere’ye gidemedi

Ülkeye giriş yaparken kullandığı sahte Bulgaristan pasaportuyla Ercan Havalimanı'ndan çıkış yapmaya çalışırken yakalanan 20 yaşındaki S.A.Ö., hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından yeniden mahkemeye çıkarıldı. İngiltere'ye gitmek istediği öğrenilen zanlı, "resmi sahte evrak düzenleme, resmi sahte evrakı tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahte davranışla kayıt sağlamak" suçlarından yargılanıncaya kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.50 sıralarında, daha önceden sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ancak Tanzhu Sevdzhıhan Syuleyman adına hazırlanmış Bulgaristan pasaportunu Ercan Havalimanı'nda görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini söyledi.

Polis, zanlının sahte pasaportu tedavüle sürerek belgede adı geçen kişinin kimliğine büründüğünü, bu yolla çıkış işlemlerini yaptırmaya çalıştığını ve sahte davranışla kayıt sağladığını belirtti.

Polis, aynı gün SunExpress yetkililerinden gelen ve zanlının tasarrufundaki pasaportun sahte olduğunun bildirildiği e-posta üzerine, S.A.Ö.'nün Ercan Havalimanı içerisinde tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Yürütülen soruşturmada zanlının aynı sahte pasaportla 17 Temmuz 2026 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığının belirlendiğini kaydeden polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis, sahte pasaportun kriminal incelemeye gönderildiğini, yapılan incelemelerin tamamlandığını ve soruşturmanın sonuçlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yargılanıncaya kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.