Üzen tablo

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta 2020 yılından 2026 yılının 3 Haziran tarihine kadar gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 323 kilo707 gram 396 miligram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı dönemde uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı 3 bin 17 kişi tutuklandı. Tutuklananların 2 bin 794'ünü erkekler, 223'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan istatistiki verilere göre; en fazla ele geçirilen uyuşturucu türü 268 kilogram 481 gram 71 miligram ile hintkeneviri oldu. Hint kenevirini 14 kilo 747 gram 265 miligram ile metamfetamin, 11 kilo 756 gram 659 miligram ile sentetik cannabinoid, 8 kilo 38 gram 720 miligram ile MDMA, 7 kilo 449 gram 283 miligram ile kokain ve 3 kilo784 gram 979 miligram ile eroin izliyor.

Operasyonlarda ayrıca 2 kilo 933 gram 840 miligram ham afyon, 2 kilo 87 gram 231 miligram psilosin, bir kilo220 gram 390 miligram mefedron, 80 gram 854 miligram chloromethcatinon ile çeşitli miktarlarda amfetamin ve LSD de ele geçirildi.

Veriler, yıllar içerisinde ele geçirilen uyuşturucu türlerinde de çeşitliliğin arttığını ortaya koydu. Ham afyon, paylaşılan istatistiklerde ilk kez 2022 yılında yer alırken; psilosin, mefedron, chloromethcatinon ve LSD ise ilk kez 2024 yılı verilerine yansıdı.

2020’de 444 tutuklama oldu

Verilere göre; 2020 yılında toplam 28 kilo 240 gram 757 miligram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 24 kilo 188 gram 42 miligramını hintkeneviri, bir kilo 620 gram 197 miligramını sentetik cannabinoid, bir kilo 394 gram 750 miligramını eroin, 472 gram 327 miligramını MDMA, 411 gram 120 miligramını metamfetamin, 153 gram 398 miligramını kokain ve 923 miligramını amfetamin oluşturdu. Yıl içerisinde uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı 444 kişi tutuklandı.

Hintkeneviri ilk sırada

Verilere bakıldığında 2021 yılında ise toplam 41 kilo 131 gram 523 miligram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 28 kilo 980 gram 829 miligramını hintkeneviri, 5 kilo 17 gram 735 miligramını metamfetamin, 4 kilo 153 gram 591 miligramını sentetik cannabinoid, 1 kilo 463 gram 822 miligramını eroin, 868 gram 809 miligramını kokain, 636 gram 625 miligramını MDMA ve 10 gram 112 miligramını amfetamin oluşturdu. Yıl içerisinde uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı 363 kişi tutuklandı.

2022’de 58 kiloya yakın

2022 yılında toplam 57 kilo 685 gram 907 miligram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 47 kilo 977 gram 614 miligramını hintkeneviri, 3 kilo 688 gram 160 miligramını metamfetamin, 2 kilo 933 gram 840 miligramını ham afyon, 1 kilo 285 gram 439 miligramını kokain, 878 gram 140 miligramını eroin, 604 gram 87 miligramını sentetik cannabinoid, 251 gram 776 miligramını MDMA ve 66 gram 851 miligramını amfetamin oluşturdu. Yıl içerisinde uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı 323 kişi tutuklandı.

2023’te kokain ikinci sırada

2023 yılında toplam 33 kilo 683 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 29 kilo 260 gram 592 miligramını hintkeneviri, bir kilo 745 gram 236 miligramını kokain, bir kilo 284 gram 988 miligramını sentetik cannabinoid, 357 gram 150 miligramını metamfetamin, 295 gramını MDMA ve 37 gramını eroin oluşturdu. Yıl içerisinde uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı 417 kişi tutuklandı.

2024’te çeşit çoğaldı

2024 yılında toplam 66 kilo 795 gram 654 miligram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 55 kilo 216 gram 163 miligramını hintkeneviri, 4 kilo 177 gram 795 miligramını metamfetamin, 2 kilo 82 gram 231 miligramını psilosin, bir kilo 781 gram 664 miligramını sentetik cannabinoid, bir kilo 411 gram 396 miligramını MDMA, bir kilo 220 gram 390 miligramını mefedron, 806 gram 703 miligramını kokain, 80 gram 854 miligramını chloromethcatinon, 4 gram 798 miligramını eroin ve bir gram 760 miligramını LSD oluşturdu. Yıl içerisinde uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı 508 kişi tutuklandı.

2025’te tutuklu sayısı arttı

2025 yılında toplam 72 kilo 647 gram 645 miligram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 62 kilo 128 gram 729 miligramını hintkeneviri, 4 kilo 803 gram 425 miligramını MDMA, 2 kilo 895 gram 616 miligramını kokain, bir kilo 604 gram 226 miligramını sentetik cannabinoid, bir kilo 180 gram 285 miligramını metamfetamin, 26 gramını eroin ve 5 gramını psilosin oluşturdu. Yıl içerisinde uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı 660 kişi tutuklandı.

Yılın yarısında zanlı sayısı 302’ye ulaştı

2026 yılının 1 Ocak-3 Haziran döneminde toplam 23 kilo 522 gram 910 miligram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 20 kilo 729 gram 102 miligramını hintkeneviri, bir kilo 439 gram 318 miligramını kokain, 707 gram 906 miligramını sentetik cannabinoid, 356 gram 945 miligramını MDMA, 272 gram 170 miligramını metamfetamin ve 17 gram 469 miligramını eroin oluşturdu. Aynı dönemde uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı 302 kişi tutuklandı.

