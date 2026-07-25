Siyasete yeni bir soluk

Ergün YAHAT

Ulusal Birlik Partisi (UBP), aralık ayında yapılacak yerel seçimlerde Gazimağusa Belediye Başkanlığı için kentin tanınmış iş insanlarından ve Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt'u aday gösterdi.

Adaylığı, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Öncü, "Gazimağusa'ya hayırlı olsun. Koral Bozkurt, yolun açık olsun. Kazanan Mağusa olacak." ifadelerini kullandı.

Bozkurt'un adaylığının açıklanmasının ardından UBP teşkilatında hareketlilik yaşanırken, adaylık partililer tarafından memnuniyetle karşılandı. Bozkurt'un önümüzdeki günlerde seçim çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Kardeşinden destek mesajı

Koral Bozkurt'un adaylığının açıklanmasının ardından kardeşi Onur Bozkurt da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir destek mesajı paylaştı.

Kardeşinin iş dünyasındaki başarılarına ve vizyonuna dikkat çeken Onur Bozkurt, aynı anlayışın Gazimağusa'nın yönetimine de yansıyacağına inandığını belirtti.

Koral Bozkurt'un bugüne kadar birçok önemli projeye imza attığını ifade eden Onur Bozkurt, belediye başkanlığı görevinde de hizmet odaklı bir yönetim anlayışı ortaya koyacağını dile getirdi.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşim... Sen tüm hayallerini vizyonunla gerçeğe dönüştürdün. İmza attığın koskoca projeler bunun en büyük kanıtı. Şimdi aynı vizyonu ve aynı yüreği Mağusa için ortaya koyacaksın.

Mağusa, seni makam için değil; hizmet için çalışan, üreten ve geleceği düşünen bir belediye başkanı olarak tanıyacak. Bu şehir kazanacak, emekçiler kazanacak, gençler kazanacak, yine Mağusa kazanacak.

Ben de bu baş koyduğun yolda sonuna kadar senin yanındayım. Allah yolunu açık etsin. İnancım tam; Mağusa emin ellerde olacak. Yolun açık olsun Başkanım."

