Üst düzey katılım oldu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 4. Piyade Alayı Sancak Devir Teslim Töreni, Gazimağusa Gülseren Kışlası'nda düzenlendi. Törende Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin, görevini Piyade Kurmay Albay Adem Özgür Çetin'e devretti.

Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, askeri yetkililer, davetliler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, 4. Piyade Alayı'nın tarihçesi ile görevini devreden ve devralan komutanların özgeçmişleri okundu. Devir teslim andının okunmasının ardından sancak devir teslim tutanağı imzalandı.

Törende, görevi devralan Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Adem Özgür Çetin tarafından, görevini devreden Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin'e komutanlık forsu takdim edildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü tarafından hizmet şildi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından ise minyatür alay sancağı verildi.

Törende konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 4. Piyade Alay Komutanlığı'nın Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Serdarlı, Mehmetçik, Larnaka ve Gazimağusa sancaklarının emanetçisi olduğunu söyledi.

Görevini devreden Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin'in alayı başarıyla komuta ettiğini belirten Görgülü, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Görevi devralan Piyade Kurmay Albay Adem Özgür Çetin'in de sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine ve alayı daha ileri seviyeye taşıyacağına inandığını ifade eden Görgülü, 4. Piyade Alayı personeline hitabında Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve egemenliği için büyük fedakârlıklar yaptığını ve ağır bedeller ödediğini vurguladı.

Tören, konuşmaların ardından gerçekleştirilen resmigeçit ve ikramla sona erdi.