İşbirliği artacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde “Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu III. Ekonomi Konferansı” açılış töreni düzenlendi.

Konferansta karşılıklı iş birliklerinin artırılmasının hedeflendiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı konferansın açılışı, Grand Pasha Otel Lefkoşa’da yer aldı.

Konferansın açılışında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Konferansa, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan, diğer Türk devletleri temsilcileri, bakanlar, milletvekilleri, iş insanları ve diğer yetkililer ile konuklar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz konferansın açılış konuşmasını yaptı.

Güneyin başlattığı süreç yakından takip ediliyor

Konferansta konuşan Yılmaz KKTC'den taşınmaz alan kişilere yönelik GKRY'nin başlattığı süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"GKRY'nin, KKTC ekonomisi ile ş dünyasını hedef alan ve siyasi sebeplerle yapıldığını gördüğümüz bir takım tutuklamalar ve yargılama faaliyetlerinin, hiçbir şekilde iyi niyetle bağdaşmayan hareketler olduğunu ifade etmek istiyorum. Daha geçtiğimiz dönemde Sayın Tatar Cenevre'de muhataplarıyla görüştü. Garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti de oradaydı. Orada Rum Kesimi ile iş birliklerinin geliştirilmesi gibi bir amaç kondu ortaya. Rum Kesimi'nin yaptıklarını, bu iş birliği geliştirme ruhu ile de hiçbir şekilde bağdaşmayan hareketler olarak ve KKTC ekonomisi ile Kıbrıs Türkü’nün gelecek kalkınma vizyonunu zedeleme çabası olarak görüyoruz. İş birliği ruhunun da gölgelediğini düşünüyoruz. Eminim önümüzdeki süreçte uluslararası platformlarda Sayın Tatar başta olmak üzere bunlar dile getirilecektir."

Yılmaz, Türkiye'nin amacının Ada'da iki tarafın huzur ve refah içinde yaşaması olduğunu da dile getirerek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu egemen eşit, uluslararası statüsü teyit edilmiş 2 devletli vizyonu desteklediklerini söyledi.

Deniz: Daha fazla yatırım yapılmalı

Ticaret Odası Başkanı Deniz de, konferansa katılan herkese teşekkür ederek, Odanın, KKTC ekonomisinin gelişmesi adına yaptığı çalışmaları anlattı.

Bu yönde TOBB ile yakın iş birliğinde, kurumsal biçimde çalıştıklarını ifade eden Deniz, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve tüm yetkililere konferansın düzenlenmesi için ortaya koydukları çaba için teşekkür etti.

Odanın, KKTC ekonomisinin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik adımların atılması adına rapor çalışması başlattığını dile getiren Deniz, destek verenlere teşekkür etti, özveriyle çalışanları kutladı.

Konferansın tüm çalışmalarına öncülük edeceğini ve raporun ortaya çıkmasının olumlu olacağını anlatan Deniz, tüm bu çalışmaların, halkın çıkarlarının korunması ve refahının artması adına yapıldığını söyledi.

Amaçlarının Kıbrıs Türk halkının refahı ve KKTC’nin güçlenmesi olduğunu ifade eden Deniz, KKTC’yi yeni hedeflere taşımaları gerektiğini vurguladı.

Deniz, dünyanın gösterdiği değişimlere ayak uydurmak amacıyla kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirterek, ticarette yaşanan belirsizliklerin riski de birlikte getirdiğini, kırılgan ekonomiye sahip ülkelerin de kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıyı oluşturmaları gerektiğini, bu çerçevede rekabetçi halk ve hizmet alanlarına yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Ülke için daha çok istihdam ve yatırım yapmaları gerektiğini belirten Deniz, kamuda mali disiplin, tasarruf, yatırım, kamu düzeni, esnafa kredi konularında daha çok yatırım yapılması gerektiğine işaret etti.

Deniz, bütünlüklü kalıcı etkin yatırımlar yapılması, insana üretime daha çok önem verilmesi, eğitime daha çok destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Azerbaycan ile Türk Yatırım Fonu temsilcilerine de teşekkür eden Deniz, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler ile birlikte çalışarak, ülkeler arasındaki iş birliğini geliştireceklerine inanç belirtti.

Deniz, Odanın bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğini ifade ederek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile iş birliğinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu: 150 iş insanı ile KKTC’ye geldik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da, konferansa katılarak destek veren herkese teşekkür ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konferansa katılmasının KKTC’ye verdiği önemi gösterdiğini vurguladı.

KKTC ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak adına 150 iş insanı ile KKTC’ye geldiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, uluslararası toplantıları da KKTC’de yapacaklarını söyledi.

Türk Yatırım Fonu Başkanı'nın da KKTC’de olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, fonun yatırıma desteğinin süreceğini, KKTC’nin de haklı davasında yanlarında olduğunu, ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durması adına da desteğe devam edeceklerini vurguladı.

İşbirliğinin önemine değinildi

Odaların yakın çalışmalarının, KKTC’nin gelişmesinin, önünün açılması adına da sürdüğünü beliren Hisarcıklıoğlu, Güzelyurt bölgesindeki soğuk hava deposunun 2026 yılında tamamlanması, yatırımların sürmesi, KKTC’nin dünyayla bütünleşmesi adına desteklerinin sürdüğünü kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın, uluslararası ilişkilerini geliştirmesi, tanınması, KKTC’yi temsil etmesi tanıtması adına her türlü desteği verdiklerini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman her alanda KKTC’nin yanında olduğunu, e-ticaret alanında da KKTC’nin gelişmesi adına verdikleri desteği anlattı.

Hisarcıklıoğlu, KKTC’yi; ekonomisinin gelişmesi ve maruz kaldığı adaletsizliğin önlenmesi, son bulması adına her alanda desteklemeye devam edeceklerini, kardeşlik bağını güçlendirmeyi, karşılıklı iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

KKTC’nin hem içte hem dışta emin adımlarla ilerlemesine her zaman destek vereceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, Cevdet Yılmaz’ın da, KKTC’ye verdiği tüm destekleri gururla takip ettiklerini, bu yüzden sonsuz teşekkür ettiklerini vurguladı.