100 milyon dolarlık yatırım

KKTC ile Türkiye arasında "Fiber Dönüşüm Protokolü" imzalandı.

İmza töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Ambargoları dijital dönüşümle aşacak, KKTC’yi dünyaya son teknolojilerle açacağız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiber optik altyapısını geliştirmek ve fiber kablolar üzerinden sunulan hizmetleri hanelere ve işletmelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilecek proje için protokole, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza koydu. Protokol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda imzalandı.

Lefkoşa Concorde Tower’da düzenlenen imza törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

12 ayda tamamlanacak

Yaklaşık 100 milyon doların üzerinde yatırımla ve yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek projenin 12 ayda tamamlanması öngörülüyor. Proje, Türk Telekom tarafından Telekomünikasyon Dairesi iş birliğiyle yürütülecek ve bu kapsamda iki kurum arasında iş birliği protokolü imzalanacak.

Yılmaz: KKTC genelinde yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz

İmza töreninde konuşan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Ambargoları dijital dönüşümle aşacak, KKTC’yi dünyaya son teknolojilerle açacağız" dedi.

Yılmaz Fiber Optik Mutabakat Zaptı'nın, teknik bir altyapı hamlesinin ötesinde, iki devletin dijital çağda daha sıkı bir işbirliğiyle geleceği birlikte kurma iradesini yansıttığını söyledi.

"Türkiye'nin dijital altyapı alanındaki tecrübesi ve kurumsal birikimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayata geçirilecek fiber dönüşümü, hanelere ve iş yerlerine yüksek hızlı, kesintisiz ve güvenli internet hizmeti sağlayacaktır." diyen Yılmaz, burada başlatılacak sürecin, sadece bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda KKTC'nin dijitalleşme sürecine, eğitimden ekonomiye birçok alanda somut katkılar sunan stratejik bir hamlenin başlangıcı olacağını ifade etti.

Tecrübeler paylaşılacak

Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin internet altyapısındaki bu tecrübesini de KKTC ile paylaşacağını belirten Yılmaz, şunlar kaydetti:

"Fiber optik yatırımlar, hem kamusal yaşamın kalitesini yükseltecek kamusal hizmetleri daha etkili hale getirecek hem de ekonomik dönüşüme, rekabet gücüne büyük katkı katkılarda bulunacaktır. Bu işbirliği ile KKTC genelinde fiber altyapının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Öncelikli alanlardan başlayarak tüm yerleşimlerin bu sisteme entegre edilmesi, hanelerde ve işletmelerde yüksek standartlı bir hizmeti getirecektir. Bir yıl içinde bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar bir araya geldiğimizde artık KKTC farklı bir altyapıyla 20 Temmuz törenlerini kutlayacak. Buna inanıyoruz."

Projeler hayata geçiriliyor

Yılmaz, sağlıkta 320 yataklı Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin temelinin 20 Temmuz'da atılacağını aktararak, ulaştırmada ise 800 kilometreye ulaşan çalışma yapıldığını dile getirerek, 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan güzergahların tümünde ihale süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve yapım çalışmalarının Ağustos ayında başlayacağını ifade etti.

Dağ Yolu olarak bilinen Lefkoşa-Gazimağusa ayrımı ile Girne-Esentepe ayrımı arasındaki Değirmenlik güzergahında 19,1 kilometrelik yeni yol inşasının ihale edildiğini bildiren Yılmaz, ayrıca 9,2 kilometrelik Lapta-Geçitköy Yolu ile 12,2 kilometrelik Girne-Lefkoşa Yolu projelerinin de ihale sürecinden geçtiğini söyledi.

Tatar: Güçlü bir cevap niteliği taşıyor

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “KKTC Fiber Dönüşüm" protokolü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, denizin altından sağlanacak fiber-optik bağlantıların KKTC’yi Mavi Vatan üzerinden tüm dünyaya bağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin ayrı ve bağımsız bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz'de giderek güçlendiğini ifade ederek, İzolasyon ve ambargo altındaki KKTC’nin geleceğine inanarak dijitalleşme sürecine destek veren ve yatırım yapan herkese teşekkür etti.

TEKNOFEST’te dile getirilen dijital dönüşüm ve altyapı çalışmalarıyla KKTC’nin bir eğitim ve bilişim adası olabileceği mesajını çok önemsediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dijitalleşme yolunda son yirmi yılda çok büyük yol kat edildiğini söyledi.

Üstel: Ekonomiye büyük katkı sağlayacak

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığı “Fiber Dönüşüm Protokolü”nün ülkeyi “Dijital Ada ve Bilişim Adası” vizyonuna taşıyacağını belirterek, projenin bir yıl içinde geniş bir kesime evden eve fiber optik erişim sağlayacağını söyledi.

Projenin Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle hayata geçirileceğine dikkat çeken Üstel, “Yanımızda Türkiye Cumhuriyeti var, yapacağız dedik. Ülkemizin büyük bir bölümünü bir yıl içinde evden eve fiber optikle buluşturacağız.” dedi.

Üstel, yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek projenin ülke ekonomisine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Avrupa standartlarında fiber internet

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, törende yaptığı konuşmada, Türk Telekom olarak 185 yıllık tecrübeyle dijital çağın olanaklarını başta Kıbrıs olmak üzere bölge coğrafyasının tamamına yayma hedeflerinin, Türkiye’yi bölgesel bir teknoloji merkezi haline getirme vizyonuyla örtüştüğünü belirtti.

Bu anlamlı projede yer almaktan şahsı ve şirketi adına büyük bir memnuniyet, mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Önal, projeyi Türk Telekom’a emanet eden yetkililere teşekkür etti.

Talimatı aldıkları günden itibaren KKTC Başbakanlığı, ilgili bakanlıklar ve yetkili otoritelerle uyum içinde proje fizibilitelerini yaptıklarını, yol haritası ve zaman planlamasını hazırladıklarını söyleyen Önal, “Telekomünikasyon Dairesi ile yapacağımız protokolle ilk kazmayı vurmayı heyecanla bekliyoruz” dedi.

Bir yıl içerisinde KKTC’deki 150 bin hanenin yüksek hızlı, Avrupa standartlarında fiber internet altyapısına kavuşacağını kaydeden Önal, proje için 100 milyon doların üzerinde yatırım yapılacağını ve adada hizmet veren tüm işletmeciler ile bu alandaki paydaşlarla tam bir uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

Hatıra fotoğrafı çektirildi

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından KKTC Fiber Dönüşüm Protokolü imzalandı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025, 09:51