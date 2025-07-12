Avrupa’ya uyum

Rum Kamu Düzeni ve Adalet Bakanlığı’nın, uzun süredir görüşülen ve üzerinde bolca tartışma yapılan halk toplantıları ve gösteri yürüyüşlerini düzenleyen yasa tasarısı, Rum Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda onaylandı.

Politis’in haberine göre; 56 sandalyeli Rum meclisinde yasanın görüşülmesi sırasında AKEL’in yapılmasını önerdiği hiçbir değişiklik kabul edilmedi ve yasa oyçokluğuyla geçirildi. Yasaya DİSİ’den 14, DİKO’dan 7, ELAM’dan 3, EDEK’ten 2 ve DİPA’dan 2 milletvekili lehte, AKEL’den 13, Ekologlar’dan 2 ve bir de bağımsız milletvekili yanında EDEK’li İlias Mirianthus isimli milletvekili aleyhte oy kullandı.

Yeni yasa bir toplantı ya da protesto yürüyüşü düzenleyecek organizatörün eylemden 7 gün önce eylemin gerçekleştirileceği bölgenin yerel yönetim amirine ve polise organizasyonun düzenleneceği bölge sınırlarını ya da güzergahını yazılı olarak bildirmesini şart koşuyor. Gönderilecek yazılı bildirimde gösteriyi organize edenin adı ve iletişim bilgileri, eylemin amacı, başlama ve bitiş saatleri, mekanı ve/veya güzergahı, araç, pankart, teçhizat ya da başka malzeme kullanılıp kullanılmayacağı bilgilerine yer verilmesi gerekiyor.

Yasada halk toplantısı ya da protesto yürüyüşü organizatörünün eylemin normal ve barışçıl şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu olduğu belirtiliyor. Ayrıca yasa; katılımcıların tanınmamak maksadıyla kimliğini gizlemesi, kapatması veya herhangi bir nesne kullanarak görüntüsünü değiştirmesi sebebiyle eylem bölgesinde herhangi bir suç işlemesi veya işleyecek olmasına dair makul kuşku doğması üzerine polise söz konusu kişiye, nesne ya da ürünü çıkarmasını emretme yetkisi veriyor.

Polis Genel Müdürü, eylemin organize edileceği bölgeyle ilgili yerel yönetim amiri ile istişare ettikten sonra kısıtlama getirebilir. Polis Genel Müdürü eylemin barışçıl olma özelliğini kaybettiğine, getirilen sınırlamaların ihlal edildiğine, herhangi bir şahsın vücut bütünlüğünün ya da kamu veya özel alanlara zarar görme tehdidi altında olduğuna hükmetmesi halinde devam eden bir eylemi sonlandırma yetkisine sahiptir.

Yasa, herhangi bir halk toplantısına ya da yürüyüşe katılan kişinin; gösterinin niteliğini değiştirmek maksadıyla şiddet eylemi yapması veya başka birini şiddet eylemine teşvik etmesi, 3 yıla kadar hapis ve/veya 4 bin Euro’ya kadar para cezası gerektiren suç kapsamına alır.

