‘Daima doğrudan yana’

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ta ilk Türk gazetesinin yayınlandığı gün olan 11 Temmuz Basın Günü dün kutlanırken,

vatandaşlardan Diyalog Medya’ya övgüler yağdı. Gazete okuyanlar, ilk tercihlerinin Diyalog olduğunu belirtirken, TV izleyicileri ezici bir çoğunlukla tv2020’yi izlediğini söyledi.

Ne dediler…?

Mustafa Hacıtorun

“Serdarlı bölgesinde yaşıyorum. En çok Diyalog Medya’yı takip ediyorum. Her zaman bizlere gerçekleri ulaştırıyor. Özellikle Reşat Akar’ı hiç kaçırmadan izliyorum. Söyledikleri bize mantıklı geliyor; gerçekleri konuşuyor. Tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyorum.”

Ata Dilekkaya

“Dilekkaya köyünde yaşıyorum. En çok takip ettiğim gazete ve televizyon kanalı Diyalog Medya’dır. Bizim düşüncelerimizi yansıttığı ve bizimle aynı dili konuştuğu için takip ediyorum. Diyalog TV’de en çok haberleri izliyorum. Tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarım.”

Mustafa Orkoz

“Kıbrıs basınında haberleri takip edeceğim zaman tüm kanalları izliyorum ama en çok Reşat Akar’ı izliyorum. Gerçekleri yansıttığı için kendisini takip ediyorum. Basında sansür olmamalı; herkes özgürce fikirlerini ifade edebilmeli ve halk her konuda doğru şekilde bilgilendirilmelidir. 11 Temmuz Basın Günü’nün tüm emekçi basın çalışanlarına kutlu olmasını dilerim.”

Dilber Tuğbay

“Dilekkaya köyünde yaşıyorum. Yerel basında en çok takip ettiğim kurum Diyalog Medya’dır. Diyalog Medya bir numaradır. Özellikle Reşat Akar’ın programlarını hiç kaçırmıyorum. Bu programlara beni bağlayan şey, her şeyin açık yüreklilikle konuşulmasıdır. Tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarım.”

Mehmet Kurtulmuş

“Kıbrıs basınında en çok takip ettiğim gazete ve televizyon kanalı Diyalog’tur. Diyalog TV’de en çok Gündem Özel programını izliyorum çünkü Reşat Akar bu programda gündemdeki konuları doğru ve açık bir şekilde topluma aktarıyor. Reşat Akar gerçekleri olduğu gibi anlatıyor, bu yüzden kendisini beğeniyle takip ediyorum. Tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarım.”

Ahmet Yıldırım

“Kıbrıs basınında en çok Diyalog TV ve Diyalog Gazetesi’ni takip ediyorum. Diyalog Medya’nın yayınlarını daha doğru buluyorum. Diyalog TV’de en çok Reşat Akar’ın programlarını ve belgeselleri izliyorum. Bu programlara beni bağlayan, Akar’ın gerçekleri tarafsız bir şekilde dile getirmesidir. Tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyorum.”

Bektaş Karabulut

“Maraş Ötüken’de yaşıyorum. Kıbrıs basınında en çok takip ettiğim kanal Diyalog TV’dir. Reşat Akar, güncel konuları doğru ve tarafsız şekilde bizlere aktarıyor. Tarafsız yorumlarıyla bizi bilgilendirdiği için Reşat Akar’ı beğeniyle takip ediyoruz. Tüm basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyorum.”

Ayşe Çimenlik:

“Mersinliyim ve Kıbrıs’ta Hamitköy’de yaşıyorum. Yerel basında en çok takip ettiğim sosyal medya haber sitesi Ahbap Gazetesi’dir. Televizyon olarak ise Diyalog TV’yi izliyorum. En çok Reşat Akar’ı takip ediyorum. Akar’ın fikirlerini ve söylemlerini beğendiğim için severek izliyoruz. Tüm basın çalışanlarına teşekkür eder, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarım. Allah yardımcıları olsun.”

Tolun Gürsesler

“Yiğitler Köyü’nde yaşıyorum. Kıbrıs basınında takip edilebilecek tek basın kuruluşu kaldı: Diyalog TV. Reşat Akar, doğruları söyleyen ve siyasilere hak ettikleri yanıtları veren bir gazetecidir. Kimse bu söylediklerimi bana zorla söylettirmiyor; tamamen kendi özgür irademle ifade ediyorum. Reşat Akar’ın tarafsızlığına sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Gerçek basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyorum.”

Ahmet Evsal

“Kızılbaş’ta yaşıyorum. Kıbrıs basınında en çok takip ettiğim kanal Diyalog TV’dir. En çok da Reşat Akar’ı izliyorum. Her şeyi doğru konuşuyor ama yöneticiler buna kulak asmıyor. Güncel konuları tarafsız ve doğru bir şekilde aktardığı için severek takip ediyoruz. Tüm gerçek basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarım.”

Adem Küçük

“Gönyeli’de yaşıyorum. Yerel basında en çok takip ettiğim kanal Diyalog TV’dir ve beğeniyle izliyorum. Turizmci olduğum için fırsat buldukça Diyalog TV’de en çok haberleri takip ediyorum. 11 Temmuz dolayısıyla tüm basın emekçilerini kutluyorum. Günümüzde basın ve yayıncılığın yeniden özgür olması en büyük dileğimdir.”

Ercan Bumbaroğlu

“Değirmenlik’te yaşıyorum. Kıbrıs basınında en çok Diyalog TV’yi ve Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar, güncel konuları doğru ve tarafsız şekilde bizlere aktarıyor. Gerçekleri dile getirdiği için beğeniyle takip ediyorum. Tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarım.”

Hüseyin Şanlı

“Gemikonağı’nda yaşıyorum. Kıbrıs basınında en çok Diyalog TV’yi ve Reşat Akar’ı takip ediyorum. Reşat Akar, güncel konulara değinerek önemli yorumlar yapıyor ve olması gerekenleri bizlere net bir şekilde aktarıyor. Bu yüzden severek takip ediyoruz. Basın emekçilerinin yükü çok ağır; tüm basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyorum.”

Rıfat Sevindik

“Ben Mağusa’da ikamet ediyorum ve Piyale Paşa Mahallesi muhtarıyım. Kıbrıs kanallarında BRT’yi izliyorum, gazete olarak da Diyalog Gazetesi’ni takip ediyorum. Diyalog TV’nin yayınlarını da genel olarak beğeniyorum. Diyalog TV’de en fazla açık oturum programlarını izliyorum. Reşat Akar’ı da severek, beğenerek takip ediyoruz. Gerçekleri söylüyor ve hiçbir siyasi durumu yoktur; bu da ayrı bir ilgi görüyor. Genel olarak görevini çok iyi yapan bir kurumdur.”

Sait Ermemiş

“Ben Esentepe’de kalıyorum. Diyalog TV’yi ve Yeni Düzen gazetesini beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’de doğruları konuştuğu ve programlarını beğendiğim için Reşat Akar’ı izliyorum. Diyalog Medya’nın genel olarak yayınlarını da beğeniyorum. Tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günlerini kutlarım.”

Serkan Karami

“Ben Kıbrıs basınında en fazla Diyalog TV’yi izliyorum çünkü sağ olsun Reşat Akar her şeyi açıklığa getiriyor. Diyalog Medya’nın dürüst bir kanal olduğunu söylemek istiyorum. Başarılı ve tarafsız yayınlar yapılıyor. Basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günlerini kutlar, başarılar dilerim.”

Venhar Cidik

“Ben Beyköy’de kalıyorum. Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim haber sitesi Gadara Medya’dır. Gadara Medya halkın içinden biri ve halkın yanında olan birisidir, o nedenle beğenerek takip ediyorum. Kullandığı dil de Kıbrıs halkının özel kendi dili olduğu için daha samimi geliyor. Tüm basın emekçilerinin günlerini kutlarım.”

Sinan Emin

“Ben Mağusa’da kalıyorum. Kıbrıs kanallarından en fazla Diyalog TV’yi izliyorum. Reşat Akar bizlere her konuyu doğru ve tarafsız bir şekilde aktardığı için beğenerek takip ediyoruz. Tüm basın emekçilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, 11 Temmuz Basın Günlerini içtenlikle kutlarım.” (Devamı yarın)