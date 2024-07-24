Yaşanan acılar unutulmamalı

Tuzla köyünde 1956-1974 yılları arasında şehit düşen 21 Kıbrıslı Türk dün Tuzla Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve saygı atışında bulunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın konuşması, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Sorumlusu Faruk Seçkin tarafından dua okunması ve şehitliği ziyaretle sona erdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bu gibi törenlerin dışında Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin nasıl yürütüldüğünün anlatılması konusunda bazı eksiklikler bulunduğuna dikkat çekti.

Gazimağusa Belediyesi olarak yaşananların ve varoluş mücadelesinin anlatılması maksadıyla Baykal tünelinin üzerinde ısrarla durduklarını kaydeden Uluçay, bunların hiç birini çocukların beyinlerini kin ve nefretle doldurmak için yapmadıklarını ancak tekrarlanmaması için yaşananları bilmek ve anlatmak gerektiğini söyledi.