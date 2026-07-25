Kaynak güneyden

Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 600 gram hintkeneviriyle yakalanan Nijerya uyruklu O.H.K. (E-28), B.C.K. (E-23) ve J.C.O. (E-28) hakkındaki soruşturma sürüyor.

Üç zanlı, “uyuşturucu madde alma, tasarruf ve verme" suçlarından yeniden mahkemeye çıkarılarak, haklarında 6 gün tutukluluk emri alındı. Yapılan soruşturmada zanlı J.C.O.’nun Temmuz ayı içerisinde kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a gittiği, uyuşturucu getirdiği ve üç zanlının kuzeyde satış yaptığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 21 Temmuz 2026 tarihinde 16.15-17.00 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gönyeli’de zanlılar O.H.K. ile B.C.K.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 600 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 17 bin 100 lira nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını, akabinde yapılan soruşturmada uyuşturucu maddelerin J.C.O.’dan alındığının öğrenildiğini belirtti. Polis, bunun üzerine zanlı J.C.O.’nun tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların ifadesinde evde bulunan uyuşturucu maddeyi 21 Temmuz’da aranan bir şahıstan aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada zanlı J.C.O.’nun Temmuz ayı içerisinde kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a gittiğini, 600 gram uyuşturucu getirdiğini ve üç zanlının kuzeyde satışını yaptığını tespit ettiklerini aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, analize gönderilen maddelerin sonucunun beklendiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıs olduğunu belirterek 6 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

