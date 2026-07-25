Satarken yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'ya bağlı Serdarlı'da bir evin garajına girerek 4 adet ot biçme makinesi ile demir merdiven çaldığı iddia edilen M.Ş., çaldığı makinelerden birini satmaya çalıştığı sırada yakalandı. Tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Bayır, zanlının 5-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Serdarlı'da bir evin avlusuna izinsiz girdikten sonra garajın camını kırarak içeriye girdiğini söyledi.

Polis, zanlının garajdan 4 adet ot biçme makinesi ile bir adet demir merdiveni çalarak olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının çaldığı ot biçme makinelerinden birini bir işletmeye satmaya çalıştığı sırada tespit edilerek yakalandığını ifade eden polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, çalınan diğer eşyaların bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve zanlının bölgede meydana gelen benzer hırsızlık olaylarıyla bağlantısı olup olmadığının da araştırıldığını belirterek mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.