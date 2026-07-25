Kıbrıs’ın kritik haftası

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, üç günlük temaslarda bulunmak üzere pazartesi günü Kıbrıs'a geliyor. 27-29 Temmuz tarihlerini kapsayan ziyarette Guterres, salı günü Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'le ayrı ayrı görüşecek, çarşamba günü ise iki lideri ara bölgede bir araya getirecek. BM tarafından açıklanan programa göre temaslar salı günü başlayacak. Guterres, saat 10.00'da Hristodulidis, saat 11.45'te ise Erhürman ile makamlarında ayrı ayrı görüşecek. Ardından Ledra Palace Oteli dışındaki anıtta düzenlenecek çelenk koyma törenine katılacak. Program kapsamında Guterres, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret edecek ve BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. Çarşamba günü ise Guterres, Erhürman ile Hristodulidis'i ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde düzenlenecek üçlü görüşmede buluşturacak. Saat 10.00'da başlaması planlanan toplantının ardından Guterres'in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.



Üst düzey BM heyeti eşlik edecek

Guterres'e ziyareti sırasında BM'nin üst düzey isimlerinden oluşan bir heyet eşlik edecek. Heyette, BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin yer alacak. Temaslarda güven artırıcı önlemlerde ilerleme sağlanması, olası yeni bir müzakere sürecine ilişkin ortak zemin aranması ve genişletilmiş 5+1 formatında yeni bir toplantının düzenlenmesinin mümkün olup olmadığının ele alınması bekleniyor. Guterres'in ziyareti, görevdeki bir BM Genel Sekreteri'nin yaklaşık 16 yıl aradan sonra Kıbrıs'a gerçekleştireceği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Bir önceki ziyaret, dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından 2010 yılında gerçekleştirilmişti.



Rum Ulusal Konseyi toplandı

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında toplanan Ulusal Konsey'de de Guterres'in ziyareti değerlendirildi.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, Hristodulidis'in üyelere Kıbrıs sorununda son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdiği belirtilirken, Ulusal Konsey üyelerinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyaretini memnuniyetle karşıladığı ifade edildi. Açıklamada, ziyaretin Guterres'in Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalara kişisel bağlılığının somut bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Ulusal Konsey toplantısına DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, ELAM Başkanı Hristos Hristu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, ALMA Başkanı Odisseas Mihailidis, Doğrudan Demokrasi adına Maik Spanos ile bazı bakanlar ve üst düzey bürokratlar katıldı.

