Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Belediye Başkan Adayı Dr. Bekir Paşaoğlu, Girne Vizyon Lansmanı'nda beş ana başlık altında hazırlanan 20 projeyi kamuoyuna tanıttı.

Trafik ve atık su altyapısını öncelikli sorunlar olarak belirleyen Paşaoğlu, göreve gelmesi halinde belediyenin mali ve idari yapısını analiz ederek kapsamlı bir Girne Yol Haritası hazırlayacaklarını söyledi.

Paşaoğlu, Girne için hazırladığı vizyon projelerini 21 Kasım Cumartesi akşamı Grand Pasha Hotel Balo Salonu'nda düzenlenen Girne Vizyon Lansmanı ile tanıttı.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel'in yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, belediye başkan adayları, parti yöneticileri ve çok sayıda Girneli vatandaşın katıldığı lansmanda, Paşaoğlu'nun belediye meclis üyesi adayları da tanıtıldı.

Girne'nin farklı meslek ve çalışma alanlarından gelen 16 kişilik belediye meclis üyesi aday kadrosu, sahneye tek tek davet edilerek kamuoyuna sunuldu.

“Girne'nin büyümesi planlama ve altyapının önüne geçti”

Konuşmasında Girne'nin hızla artan nüfusu, ekonomik hareketliliği ve ziyaretçi yoğunluğuna dikkat çeken Paşaoğlu, kentin planlama ve altyapı bakımından bu büyümeye ayak uyduramadığını belirtti.

Girne'nin uluslararası standartlarda bir turizm başkenti olmayı hak ettiğini ifade eden Paşaoğlu, kentin kronik sorunlarının günübirlik çözümlerle giderilemeyeceğini söyledi.

Trafik, yapılaşma, altyapı, çevre ve ekonominin birbirini doğrudan etkileyen unsurlar olduğunu kaydeden Paşaoğlu, bütüncül planlama anlayışının önemini vurgulayarak, “Günü kurtaran değil, geleceği kuran vizyoner belediyecilik için göreve talibiz” dedi.

Projelerinin bağımsız uzmanların katkısıyla hazırlanan Kent Durum Raporu'ndaki tespitlere dayandığını belirten Paşaoğlu, göreve gelmeleri halinde öncelikle belediyenin mali, idari ve teknik durumunu kapsamlı şekilde analiz edeceklerini açıkladı.

“Kendimi tümüyle Girne'ye adayacağım”

Paşaoğlu, yönetim anlayışlarının adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik, fırsat eşitliği ve liyakat ilkeleri üzerine kurulacağını söyledi.

Seçilmesi halinde başhekimlik görevinden ayrılarak kendisini tamamen Girne'ye adayacağını açıklayan Paşaoğlu, mal varlığını kamuoyuyla paylaşacağını ve ailesinin ticari faaliyetlerini belediye işlerinden ayrı tutacağını belirtti.

Maaşımı bağışlayacağım

Paşaoğlu ayrıca, görev süresi boyunca belediye başkanlığı maaşının tamamını sosyal bir projeye bağışlayacağını duyurdu.

Konuşmasının sonunda siyaset ve yönetim anlayışına ilişkin mesajlar veren Paşaoğlu, kutuplaşma, kavga ve siyasi polemikler yerine liyakatli yönetim ve ortak akılla hareket edeceklerini söyledi.

Paşaoğlu, konuşmasını “Günü kurtarmak için değil, geleceği kurmak için çıktığımız bu yolculuğa tüm vatandaşlarımız davetlidir. Hep birlikte, Girne'ye daha iyi geleceğiz” sözleriyle tamamladı.

Lansman, protokol ve adayların katılımıyla çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.