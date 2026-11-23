Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Aktunç, Lefkoşa'nın hiçbir mahallesinin diğerinden daha az hizmeti hak etmediğini vurguladı.

Aktunç, Kooperatif Görevlileri Sendikası'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, belediyeciliğin bir hizmet yarışı olduğunu belirterek belediye başkanlığı makamını siyasi amaçlarla kullanmayacaklarını söyledi.

“Bizim tek siyasetimiz Lefkoşa'dır” diyen Aktunç, vatandaşların ihtiyaçlarını merkeze alan, planlı ve adaletli bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacaklarını ifade etti.

Lefkoşa'nın ulaşım altyapısını geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Aktunç, mevcut otobüs terminalinin modernize edilerek daha işlevsel bir ulaşım merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

Eksik altyapı, yapılmayan kaldırımlar ve yerine getirilmeyen vaatlere dikkat çeken Aktunç, seçim sürecine kısa süre kala bölgede çalışmaların başlamasını değerlendirdi.

Adaylık sürecinde ortaya koydukları değişim iradesinin mevcut yönetimi harekete geçirdiğini savunan Aktunç, Lefkoşa'nın hiçbir mahallesinin diğerinden daha az hizmeti hak etmediğini vurguladı.

