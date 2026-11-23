Güzelyurt Sosyal Konutları projesinin ilk etabı, yüklenici firma tarafından sözleşme süresinden önce tamamlanarak Konut Edindirme Birimine teslim edildi. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından konutların kurayla belirlenen hak sahiplerine verileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, sosyal konut projesinin ilk etabının tamamlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, KKTC’de 27 yıl aradan sonra yeniden sosyal konut yapımına başlandığını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel’in girişimleriyle yeniden hayata geçirilen sosyal konut projelerinin ilk adresinin Güzelyurt olduğunu kaydeden Oğuz, “27 yıl sonra… Söz verdik, yaptık” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Sosyal Konutları’nın ilk etabının yüklenici firma tarafından belirlenen sözleşme süresinden önce tamamlanarak Konut Edindirme Birimine teslim edildiğini belirten Oğuz, altyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte konutların hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Projede emeği geçenlere teşekkür etti

Oğuz, projenin hayata geçirilmesine katkı koyan Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı, yönetim kurulu ve üyelerine teşekkür etti.

Yasa gereği ihaleye katılan Kıbrıs Türk İnşaat Kooperatifi Ltd. ile ihaleyi kazanarak konutları sözleşme süresinden önce tamamlayan Tüfekçi İnşaat’a da teşekkürlerini ileten Oğuz, projede görev alan kamu çalışanlarının katkısına dikkat çekti.

Bakan Oğuz ayrıca müsteşarlar Batu Beyit ve Kemal Yılmaz'a, müdürler Ercan Beşerler ve Erkan Baştaş'a, Sosyal Konut Biriminde görev yapan mühendis ve mimarlara ve projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.