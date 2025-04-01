‘Kıbrıs Yunandır’ sloganıyla yürüyüş düzenledi. Ağır tahrik

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK-Abdullah SUÇİMEZ

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde sınır kapılarında yine izdiham yaşandı. Özellikle Metehan ve Beyarmudu sınır kapılarından geçişlerde bekleme süresi bir saatin üzerine çıktı. Bu durumu korna çalarak protesto eden Kıbrıslı Türkler, daha çok kapı açılmasını ve ikili ilişkilerin gelişmesini isterken, Güney Kıbrıs’taki faşist Elam partisi Larnaka’da Türkleri tahrik edici bir eylem düzenledi.

Ne dediler..?

Ali Akdeniz

“Liderler yeni sınır kapılarının açılması konusunda uzlaşamadı ancak bir şekilde uzlaşıya varıp yeni sınır kapılarının açılması gerekiyor. Araçlar Metehan çemberine kadar uzanıyor ve çok büyük bir sıkıntı. Yeni sınır kapılarına kesinlikle ihtiyaç vardır. Özellikle Mağusa kapısının geçişlere açılması büyük oranda Metehan’ı rahatlatacaktır. Mağusa kapısının açılması Metehan sınır kapısındaki sıkışıklığı çözecektir düşüncesindeyim.”

Mehmet Bardak

“Liderler yeni sınır kapıları açılması noktasında uzlaşamadılar. Yeni sınır kapılarının kesinlikle açılması gerekiyor. İnsanlar saatlerce geçiş yapmak için bekliyorlar. Yeni sınır kapılarının açılması büyük ölçüde rahatlık sağlayacaktır. Yeni kapıların nerede olacağı noktasında yetkililerin bir çalışma yapması liderlerin ise orta yolu bulması gerekiyor.”

Özkan Cansu

“Liderler yeni sınır kapılarının açılması noktasında uzlaşamamakla yanlış yaptılar. Yeni sınır kapılarının açılması her iki taraf için de yararlıdır. Metehan sınır kapısına baktığımızda yeni kapıların ihtiyaç olduğu ortadadır. İnsanlar güneye geçmek için saatlerce sırada beklemek zorunda kalıyor. Benim en uygun gördüğüm yer Mağusa kapısının açılmasıdır. Haspolat kapısı diyorlar ancak orada bir kapının açılmasının kimseye bir faydası olmaz diye düşünüyorum.”

Necati Yıldırımlı

“Liderlerin yeni sınır kapılarının açılması noktasında uzlaşamaması iyi bir durum değildir. Yeni sınır kapılarının kesinlikle açılması gerekiyor. Güneye geçmek istediğimiz zaman Metehan sınır kapısında uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. O nedenle yeni kapılara ihtiyacımız vardır. Yeni kapıların açılması ile ülke ekonomisine de artısı olacağından gereklidir dite düşünüyorum. Yeni kapı olarak Mağusa kapısını konuşmaları gerekiyor.”

Alpay Bahriyeli

“Güneye geçiyorum ve felaket bir kalabalıkla karşı karşıya kalıyoruz. Liderler yeni sınır kapılarının açılması noktasında uzlaşamadı çünkü bizimkiler kendi dediklerinin olmasını Rum lider ise kendi dediğinin olmasını istiyor o nedenle bir orta yolu bulamadılar. Yeni sınır kapılarının açılması kesinlikle gereklidir. Bu insanlar her gün Metehan sınır kapısında eziyet çekiyor. Yeni kapıların açılması ile insanlar daha rahat geçiş yapacaktır. Yeni kapının Mağusa kapısı olarak bilinen yerde olması bence en doğrusu olacaktır.”

Özcan Yılmaz

“Liderler yeni sınır kapılarının açılması noktasında uzlaşamadı. Güneye her geçeceğimizde yoğun bir trafikler karşı karşıya kalıyoruz. Yeni sınır kapılarının açılması hem ekonomi açısından hem de insanların kaynaşması ve hatta çok daha rahat geçerek trafikte mağdur olmayacağı için daha iyi olacaktır. Mağusa Lefkoşa’da bulunan Mağusa kapısının da açılarak geçişlere kazandırılması daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.”

Erbil Altıparmak

“Güneye uzun zaman oldu geçmiyorum ancak Metehan sınır kapısındaki yoğunluğu biliyorum. Başka sınır kapılarının da açılması gerekiyor. Örneğin Mağusa kapısı veya Haspolat bölgesine bir sınır kapısının açılması düşüncesindeyim. Liderler son yaptıkları görüşmede bir uzlaşıya varamadılar ancak bir orta yolu bulmaları gerekiyor. Yeni kapıların açılması hem turizm hem de ticaret bakımından yararlı olacaktır.”

Ergül Çobanoğluları

“Güneye zaman zaman geçiyorum ve Metehan kapısında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Kendi ülkemizin içinde pasaportla geçiş yapmak pek doğru değildir. Daha fazla sınır kapısının açılması gerekiyor ancak liderler son yaptıkları görüşmelerde bir uzlaşıya varamadılar. Artık bir anlaşmaya varıp yeni kapıların açılmasını sağlamalıdırlar. Geçişlerin artması ülke için daha iyi olacaktır. Ekonomik açıdan da insanların bir birleri ile kaynaşması noktasında iyi olacağından ilgili kişilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor.”

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025, 01:04