Özhan ve Gürpınar

Rum Yönet,imi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşen Maronit toplumu temsilcilerinin“Ay Marina” (Gürpınar) ve “Asomatos” (Özhan) isimli iki Maronit köyünün açılmasıyla ilgili taleplerinin Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) dahil edilmesini istedikleri haber verildi.

Maronit toplumunun, söz konusu köylerin GYÖ olarak açılmasını istediğini yazan Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in görüşmenin başında yaptığı açıklamada hükümetin Maronitleri umursadığını ve Maronitler için çeşitli kararlar aldığını söylediğini bildirdi.

Hristodulidis açıklamasında, Maronitlerin ziyaret edemediği bu köyle ilgili “özel hassasiyeti” bildiğini ve dünkü görüşmelerinin ana konusunun da bu olduğunu dile getirdi.

Maronitlerin güneydeki meclisteki temsilcisi Yannakis Musas ise açıklamasında, Maronit toplumunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki çabalarına tam desteği olduğunu ifade etti.

Söz konusu iki köyle ilgili olarak zaman zaman sözler verildiğini ve bunların tutulmadığını da öne süren Musas, Hristodulidis’ten söz konusu köylerle ilgili taleplerinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ele alacakları güven yaratıcı önlemlere dahil edilmesini istediklerini ekledi.

