Beğeni topladı

Girne’nin en prestijli otellerinden Merit Park Hotel, Ramazan Bayramı boyunca düzenlediği özel konserlerle misafirlerine müzik dolu anlar yaşattı. Bayramın ikinci gününde sahne alan ünlü sanatçı Merve Özbey, oteldeki ilk konserinde izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserine “Duman” şarkısıyla güçlü bir giriş yapan Merve Özbey, misafirleri selamlayarak bayram dileklerini iletti.

Konak’ı andı

Sahneye buruk bir şekilde çıktığını ifade eden sanatçı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Volkan Konak’ı anarak duygusal bir konuşma yaptı:

“Maalesef hepimizin çok sevdiği, saygı duyduğu Türkiye’nin güzel insanlarından Volkan abimizi kaybettik. Bu gece ona ithafen şarkılar söyleyeceğim. Ruhu şad olsun. İyi ki senin gibi bir adam bu dünyadan geçti, iyi ki seni tanıdık, seni çok seviyoruz.”

Özbey, güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla dinleyicilerine müzik dolu bir gece sunarken, sevilen şarkılarının yanı sıra arabesk müziğin usta isimlerinin parçalarına da repertuarında yer verdi. Bayramın ruhuna uygun şıklığı ve sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan sanatçı, misafirlerden tam not aldı.

Merit Park Hotel’in zarif ve konforlu atmosferinde gerçekleşen bu özel gecede, misafirler Merve Özbey’in hareketli şarkılarıyla eğlenirken, duygusal parçalarında ise hüzün dolu anlar yaşadı. Otelin kusursuz organizasyonu ve eşsiz konukseverliği ile birleşen bu unutulmaz konser, misafirlere bayram coşkusunu doyasıya hissettirdi.