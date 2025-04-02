‘Şehitlere borçluyuz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı nedeniyle TMT Mücahidi Hüseyin Başbuğ, TBK Gazisi Günay Yağız, Şehit Hasan İbrahim Ali Basdi ve Şehit Aziz Ahmet Öksüz'ün ailelerini ziyaret etti. Tatar, çatışma kültürünün devam ettiği dünyada, Kıbrıs adasının huzur, barış ve güvenlik içerisinde olduğunu bunu da gazi ve şehitlere borçlu olunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ersin Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, "Zor yıllarda vatan savunmasında halkımızın direnişi için ortaya koyulan mücadele oldukça önemlidir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak bu coğrafyada barış ve huzur içerisinde varlığını devam ettirebilmesini geçmişteki fedakarlıklara borçluyuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkenin direnişinde gösterilen mücadelenin önemine vurgu yaparak, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Şehit ailelerinin büyük acılar çektiğini ve fedakarlıklar gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şehit ailelerinin çok önemli ve değerli olduğunu vurguladı.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte çok acılar çeken Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesi sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir şekilde huzur içinde yaşandığını kaydetti.

Cumhuriyetin temelinde şehitlerin fedakarlıkları olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu gerçeklerin tarihin bir parçası olduğunu belirtti.

Tatar, çatışma kültürünün devam ettiği dünyada, Kıbrıs adasının huzur, barış ve güvenlik içerisinde olduğunu bunu da gazi ve şehitlere borçlu olunduğunu dile getirdi.

Vatan uğruna genç yaşta yaşamlarını yitiren şehitlerin unutulmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkenin geleceği için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da kalkınıp güçlenmesi için iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini yineledi.

