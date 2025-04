Çözüm umudu yok

Ömer KADİROĞLU

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs konferansı sonrasında liderler ilk kez bugün bir araya geliyor. Ancak Kıbrıslı Türklerin ezici bir çoğunluğu Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyor. Kıbrıslı Rumların çözüm konusunda umut vermediğini, tam tersi ortamı germeye yönelik hareketlerin gözlemlendiğini belirten vatandaşlar “biz çözüm istiyoruz ama karşı tarafta aynı isteği görmüyoruz” diyor.

Çözüm olması halinde her iki toplumun yaşam kalitesinde iyileşme olacağını belirten vatandaşlar, buna karşın uzlaşı yönünde adım atılmadığını belirterek, umutsuz bir bekleyiş içinde olduklarını söylüyor. Vatandaşlar, iki toplum arasında güven artırıcı önlemlerin yararlı olacağını düşünüyor.

Ne dediler?..

Ali Bursalı

“Yıllardır ülkede kangren haline gelmiş Kıbrıs sorununun çözülmesini canı gönülden istiyorum ancak bunun yakın bir zamanda olacağını söylemek mümkün değil. Rum tarafı sürekli olarak engel çıkartıyor o nedenle çözülemiyor. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa hayatımızda yaşantımızda ciddi değişiklikler olacaktır. Hem ekonomik olarak hem de halkın yaşam kalitesinin artacağını düşünüyorum.”

Yüksel Rehber

“Kıbrıs sorununun yakın bir gelecekte çözüleceğine inancım yoktur. Benim Kıbrıs sorununun çözüleceğine dair bir inancım yoktur çünkü Kıbrıs’ın sözü hiçbir yerde geçmiyor. Bir çözüm olsa da hayatımızda hiçbir değişiklik olmayacaktır. Benim kesinlikle bir inancım yoktur.”

Mehmet Karşılı

“Kıbrıs sorununun çözülmesini elbette ki istiyorum ancak yakın bir gelecekte çözüleceğine hiç inancım yoktur. Bizim taraf iyimser Rum tarafı ise çekimserdi ve yıllardır çözülemiyor. Belki büyük devletler bastırır da çözülür artık. Bir çözüm olursa gelecek olan gençlerin yaşamları düzenli ve refah içinde olacaktır.”

Hasan Bıçaklı

“Kıbrıs sorununun değil yakın bir gelecekte önümüzdeki yüz yılda da çözüleceğine inancım yoktur. Biz uzlaşıyoruz Rum tarafı sorun çıkartıyor. Bir çözüm olması halinde hayatımızda çok büyük değişiklikleri olur. En önemlisi de ekonomik yönden daha iyi oluruz.”

Hüseyin Abdi

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine dair hiçbir inancım yoktur. Yıllardır çözülecek dediler hiçbir yol gidilemedi, nedenle artık ümidimiz yoktur. Olası bir çözüm durumunda hayatımızda çok önemli değişiklikler olur. Herkes daha rahat yaşar ve yaşam kalitesi artar ayrıca her şey daha iyi yolunda gider ancak yakın bir gelecekte çözüm olacağına inanmıyorum çünkü o iradeye o beceriye sahip bir hükümet yoktur.”

Mehmet Sarıbaş

“Kıbrıs sorununun yakın bir gelecekte çözüleceğine dair bir inancım yoktur. İki tarafın da karşılıklı politikalarından ve uzlaşmayı istememelerinden dolayı çözüm olacağı inancımız kalmadı. Kıbrıs sorununun çözülmesi ile hayatımızda önemli değişiklikler olacak diye düşünüyorum. Bizden geçti ancak belki çocuklarımız için yurt dışında eğitim imkanları artar ve ekonomik olarak da önümüzü görebileceğiz diye düşünüyorum.”

Mustafa Deveci

“Kıbrıs sorununun yakın bir gelecekte çözüleceğine hiçbir inancım yoktur. 30 senedir Kıbrıs’tayım çözüme yönelik bir adım yol gidilemedi. Kıbrıs sorunu çözülürse ülkeye bir sistem gelecek ve yasalar herkese göre işleyecektir. Şu anda ülkede sistem yok ve ekonomik sıkıntılar yaşanıyor ancak bir çözüm olması halinde ülkeye bir sistem gelecek ve ekonomik olarak iyi bir noktaya gelebileceğiz diye düşünüyorum.”

Hafize Şişik

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine yönelik hiçbir inancım yoktur. 50 senedir çözülecek diye bekledik ancak artık inancımız kalmadı. Kıbrıs sorununun çözülmesi ile ülkede daha iyi bir yaşam şekli falan olmayacak yine baştakiler yiyecek alttakiler bakacak. O nedenle benim ne bir beklentim ne de bir çözüm inancım kalmamıştır.”

Melda Faruk

“Kıbrıs’ta bir çözümün olmasını çok istiyorum ancak bir inancım yoktur. Her iki tarafın da ketum düşüncelerinden dolayı çözüme olan inancımız kalmamıştır. Kıbrıs sorununun çözülmesi ile Türk toplumu olarak dünyaya açılacağız. Şu an bunun içinde kafesteki kuşlar gibiyiz. Tanınmak çok farklı bir şey ve ülkeye girecek olan ürünlerin de fiyatlarının fark edeceğinden çözümün ekonomik olarak da ülkeye yarar sağlayacağını düşünüyorum.”

Mustafa Beyoğlu

“Kıbrıs sorununun iki tarafın da çözüme inanması ile çözülebileceğine inanıyorum. Her iki tarafın da garantide olduğu an çözümün olması lazım. Yakın bir gelecekte bu olabilir diye düşünüyorum. Çözümün olması ile birlikte ülkede serbest dolaşım, her şeyin denetimde olduğu ve her şeyin sistem içerisinde yürüyeceğini düşünüyorum.”

Mahmut Güngör

“Şu anda bir çözüm olacağını görmüyorum. Adımların çözüme yönelik atılmadığını düşünüyorum o nedenle bir çözüm olacağı inancım şu an yoktur. Kıbrıs sorununun çözülmesi ile ekonomik yönden büyük bir katkı sağlayacağını ve daha refah ve üst düzey bir yaşam sağlayacaktır. Çözüm istiyoruz ancak yakın bir gelecekte göremiyoruz.”