Kirasını ödemiş

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, çalıştığı döviz bürosunda, işlemlerin kayıtlarıyla oynayarak, kur farkı olan 150 bin 855 TL parayı sirkat eden zanlı Alptürk Kansaran, işverenin şikayeti üzerine tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, 2024 yılı Ocak ayından itibaren 5 bin 768 işlemi sildiği ve çaldığı miktarın artabileceği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Talu, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda müstahdem olarak çalışan zanlının1ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında alım satım işlemlerinde oluşan kur farklarından 150 bin 855 TL parayı sirkat ettiğini kaydetti. Polis, şikayet üzerine zanlının aleyhinde derdest emri alındığını ve zanlının polise teslim olduğunu anlattı. Polis, zanlının paralarla ev ihtiyaçları ve kirasını ödediğini itiraf ettiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının 1 Ocak ile Kasım 2024 tarihleri arasında 5 bin 35 adet işlemi, Eylül ayında ise 733 işlemi sildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Sistemde incelemenin devam ettiğini söyleyen polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.